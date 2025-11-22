El cementerio de Nuña, en Cancienes, tendrá 80 nichos más

El cementerio de Nuña, en la parroquia de Cancienes, tendrá ochenta nuevos nichos. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 75.036 euros la ampliación del camposanto corverano, el único municipal del concejo. Esta acutación se suma a la ampliación ya hecha por parte del Ayuntamiento, lo que permitió dar cabida a ochenta fallecidos más. Además, en 2021 también hubo que ralizar otra ampliación.

"Quiero trasladar mi satisfacción al ver cumplido el compromiso alcanzado con nosotros por parte del Principado dentro del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería para acometer esta ampliación. Hace apenas unos meses el Ayuntamiento ejecutó una primera ampliación del cementerio municipal, con 80 nuevos nichos y 120 columbarios. Para anticiparnos a las necesidades futuras, solicitamos al Principado que asumiera la segunda fase de la ampliación, cuya licitación acaba de iniciarse", destacó Iván Fernández, alcalde del concejo, que quiso recordar la petición que hico a la Consejería. "En su día pedimos que los trámites administrativos se activaran una vez pasado el 1 de noviembre, por respeto a esas fechas y para evitar interferencias, y agradecemos que hayan cumplido con ese compromiso", detalló.

Este nuevo proyecto incluye la construcción de un nuevo bloque con 80 nichos en módulos prefabricados de hormigón armado en la zona suroeste del cementerio, colindantes con la última ampliación ejecutada. En total se ejecutarán veinte columnas en cuatro alturas. En la parte delantera de los pabellones de nichos se adecuará una acera de tres metros de ancho.

Actualmente, el Ayuntamiento ofrece una concesión por 75 años de los nichos y osarios, a un precio de 1.277,24 y 470,60 euros respectivamente.