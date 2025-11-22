Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias

La Navidad es sinónimo de luz, de iluminación en las calles, de alegría. En Corvera lo saben bien y Miguel Busto, que es el encargado de dar vida al Jardín de Molleda cada época señalada del año, mucho más. La Navidad casi siempre llega antes a esta finca del barrio molledano de La Trapa que los turrones a los supermercados, y es que ya el 2 de noviembre estaba toda la decoración navideña lista. "La decoración de Halloween la empecé a retirar el día 31 porque daban lluvia, y el 2 ya tenía todo preparado", señaló el responsable de este espacio que ha decidido esta temporada no organizar visitas y lo argumenta en motivos personales. En cualquier caso, no ha dejado de ambientar la finca de su abuelo, Agustín Rodríguez, con infinidad de detalles y motivos navideños que se resumen en más de 40.000 bombillas de tipo led.

"Este año puse más luces que en años anteriores", señala Busto, que ha sumado a su colección navideña un gran muñeco de nieve luminoso además de estructuras que imitan cerezos japoneses y sauces llorones.

Iluminación en el Jardín de Molleda / El Jardín de Molleda

La entrada a la finca de los Jardines de Molleda cuenta con un nuevo techo de luz. "Ocupa unos quince metros y cuenta con 10.000 bombillas", detalla Busto. Se trata de un techo con ocho tiras, con bombillas situada una de otra a dos milímetros de distancia. Los colores de la Navidad, indica el decorador, son blanco, verde y rojo y por ello ha utilizado estos colores en diversos emplazamientos de su jardín, que Miguel Busto ha colocado con la ayuda de su abuelo Agustín Rodríguez. "Hay blancos cálidos, blancos fríos que están colocados en el árbol, que tiene siete metros de altura y 15.000 bombillas, ese árbol cuenta también con un reborde de color rosa", destacó el responsable de los Jardines de Molleda.

Iluminación en el Jardín de Molleda / El Jardín de Molleda

Busto destaca además que los avances en el campo de la iluminación decorativa son "flipantes" y, por ejemplo, se detiene en analizar sistemas y juegos de luz que varían en función de la música, entre otros. La exposición de los Jardines de Molleda, su gran cantidad de luces y colores, su Papá Noel, su muñeco de nieve y sus mil y un detalles podrán admirarse hasta el próximo día 6 de enero, coincidiendo con el día de Reyes Magos, que es el que pone fin a la Navidad.

Iluminación en el Jardín de Molleda / El Jardín de Molleda

El encendido de las luces de los Jardines de Molleda suele ser a las 19.00 horas. "Este año no tenemos visitas pero las personas que lo deseen pueden ver la decoración desde fuera, quizá no podrán apreciar todos los detalles al completo, pero sí podrán verlos a través de mis publicaciones en las redes sociales", señaló Miguel Busto, un enamorado de la Navidad, que comenzó ya a decorar la casa familiar hace años y sigue fiel a su afición pese a que este año no pueda abrir la finca para las numerosas visitas guiadas que solía recibir en esta época del año.