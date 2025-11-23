Unas esperadas obras en un parque de Corvera ya tienen fecha (aproximada) de finalización

La cubierta que el Ayuntamiento de Corvera está construyendo sobre las instalaciones del parque biosaludable de Las Vegas estará lista para finales de este año o las primeras semanas del año que viene. Que las obras se terminen antes o después va a depender de meteorología. En todo caso, los trabajos se están realizando "a buen ritmo", señalan desde el Ayuntamiento.

"Esta nueva infraestructura toma como modelo la cubierta del parque infantil de la plaza Tomás y Valiente, una estructura que está teniendo muy buenos resultados. Por eso hemos decidido replicar el modelo en otras zonas del municipio", señaló el alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández que añadió a continuación: "Con estas intervenciones cumplimos uno de nuestros compromisos con los vecinos: cubrir más zonas infantiles o, como en este caso, espacios para la gimnasia y ejercicio de personas mayores".

La superficie que están cubriendo en el parque del prado de la fiesta son 333 metros cuadrados. El presupuesto de la intervención ha sido 169.400 euros. La techumbre tendrá una estructura de poliéster de alta resistencia que garantiza seguridad, duración. El diseño permite una excelente transmisión de luz natural, además, esta solución ofrece confort tanto en los días de lluvia como en los de sol. Como complemento de esta cubierta está previsto sanear o renovar los aparatos de gimnasia existentes en la zona. Además arreglarán todo el firme para que, de esa manera, quede un espacio totalmente renovado.