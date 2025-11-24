Corvera transforma la pista del IES Los Campos en un nuevo polideportivo

El Ayuntamiento de Corvera va a transformar la pista deportiva del Instituto de Educación Secundaria de Los Campos en un polideportivo cerrado con una inversión prevista cercana a los 170.000 euros, tal como dio a conocer el Alcalde, Iván Fernández, en la reunión del Consejo Escolar. Dicha intervención se va a ejecutar el año que viene.

La previsión municipal es licitar las obras a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de concentrar los trabajos más incompatibles con la actividad docente en el periodo estival, de manera que la comunidad educativa vea mínimamente alterado su día a día.

El regidor apoyó esta decisión en el elevado número de personas que practican deporte en Corvera, "sobre todo, niños y niñas, y jóvenes, en el deporte base, para evitar la dificultad de no tener las suficientes instalaciones y equipamientos con lo que hacer frente a las necesidades que se produzcan" se ha optado, dijo, "por ser previsores y convertir esta pista deportiva en un nuevo polideportivo".

Los trabajos se centrarán en adaptar el edificio a la normativa vigente de seguridad y accesibilidad; con el cierre superior completo de la cancha, lo que evitará la entrada de lluvia, frío y aves, problemas que actualmente condicionan el uso del equipamiento y obligan a frecuentes labores de limpieza.

Asimismo, se actuará sobre el exterior para proteger la fachada frente a la humedad y mejorar el aislamiento, lo que repercutirá tanto en el confort de los usuarios. Se renovará asimismo la iluminación mediante tecnología led y se ejecutará un nuevo pavimento deportivo, resistente y homologado para la práctica de balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol sala y tenis, adecuado tanto para competiciones como para el uso intensivo que realiza el alumnado en horario lectivo y de recreo.

En una segunda etapa, se contempla la instalación de un graderío para alrededor de un centenar de espectadores, lo que reforzará su capacidad para competiciones oficiales y eventos deportivos.