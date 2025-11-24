"Cuidar la mente, curar la vida", la salud mental, a debate en Corvera, en unas jornadas del Rotary Balagares

El Rotary Balagares, con la colaboración del Ayuntamiento de Corvera, organiza las “I Jornadas Asturianas sobre Salud Mental”, este miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre en los salones del Hotel Zen Balagares. Bajo el lema “Cuidar la mente, cuidar la vida”, el evento reunirá a destacados expertos de la psicología, la psiquiatría y la oncología, con el objetivo de sensibilizar y abrir espacios de diálogo en torno al bienestar emocional. Las jornadas han sido presentadas esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Corvera por el alcalde de Corvera, Iván Fernández, y el presidente de Rotary Balagares, Sabino González.

La inauguración, el miércoles a las 18.00 horas contará con la presencia del alcalde de Corvera, Iván Fernández, y de Patricia Suárez, vicealcaldesa y concejala de Acción Social. Posteriormente, a las 18.30 horas, comenzarán las ponencias, todas ellas con profesionales de reconocido prestigio y de una larga trayectoria, con Gemma Mateo Escobar (psicóloga de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias); y a las 19.15 será el turno de la doctora Elisabeth Arrojo Álvarez (oncóloga del Instituto de Oncología Avanzada INMOA). El jueves 27 de noviembre, a partir de las 18.00 horas será el turno de Aitana González Álvarez (psiquiatra del Hospital Universitario San Agustín) y a las 18.45 horas, Juan José Martínez Jambrina (psiquiatra del Hospital Universitario San Agustín, director Área de Salud Mental de Avilés). El programa incluye ponencias, coloquios y una mesa de clausura.

“En Corvera sabemos que la salud mental es un pilar esencial para el bienestar de nuestros vecinos. Proteger la mente es cuidar la vida misma y, por eso, el compromiso del Ayuntamiento en estas jornadas es absoluto. Apostar por la salud mental significa impulsar la inclusión, romper estigmas y asegurar el acceso a los recursos, algo que solo se consigue colaborando entre administraciones y sociedad civil. Nuestro objetivo es que nadie se sienta solo y todos encuentren apoyo, recursos y acompañamiento”, ha comentado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Por su parte, Sabino González, presidente de Rotary Balagares, ha declarado:“Creemos que ha llegado el momento de tomar conciencia y hablar abiertamente de la salud mental, sin tapujos ni prejuicios. Estas jornadas son un espacio para aprender, compartir y escuchar a quienes viven o tratan estas situaciones a diario. Rotary apuesta por la acción comunitaria y el diálogo, convencidos de que solo si abordamos estos temas entre todos, podremos mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de nuestra sociedad”.

La asistencia a las jornadases libre y gratuita.