Las "mujeres de acero" de Gonvarri Asturias finalizan su periodo de formación en Corvera
Gonvarri, en colaboración con el Sepepa y Femetal, ha clausurado un curso especializado para mujeres en el sector del acero en Asturias, fomentando la empleabilidad femenina en la industria
Las "mujeres del metal" se hacen hueco en Corvera. Y no en cualquier sitio: en Gonvarri, empresa corverana que ha clausurado este martes un curso especializado para mujer en el sector del acero, una iniciativa fruto de la colaboración entre el Servicio Púlbico de Empleo (Sepepa), Femetal y Gonvarri Asturias.
Programa
Este programa en concreto se enmarca en las iniciativas de formación con compromiso de contratación que impulsa el Sepepa, orientadas a adaptar la capacitación profesional a las necesidades reales del tejido productivo y fomentar la empleabilidad femenina en la industria. Asistieron al acto Begoña López, directora gerente del Sepepa; María Pérez, secretaria general de Femetal y, por parte de Gonvarri, René Porrúa, director general de Gonvarri Metal Structures; Agustín Suárez-Valdés, gerente de Gonvarri Asturias; Isolina Garrido, adjunta a dirección de Gonvarri Asturias y Salomé González, directora de Recursos Humanos de Gonvarri Metal Structures.
Balance
“Este encuentro fue una ocasión para poner en valor la importancia de la formación especializada y el compromiso con la empleabilidad femenina en el sector industrial, reforzando la colaboración público-privada para impulsar oportunidades laborales y celebrar el éxito de este primer curso pionero en el sector del metal en Asturias”, explicaron desde Gonvarri Industries, con más de 6000 empleados repartidos por más de 21 países a través de 59 fábricas desde las que suministra soluciones metálicas para sectores de Metal Structures, Material Handling, Solar Steel y Precision Tubes.
