Ya es Navidad en Corvera: el comercio local tiene sus árboles (cedidos por el Ayuntamiento) para iluminar sus escaparates
“Nuestro comercio lleva mucho tiempo demostrando que está a la altura de cualquier reto", asegura la edil Begoña Fernández
Los negocios podrán recoger sus adornos en el centro Tomás y Valiente hasta el jueves 4 de diciembre
C. Jiménez
El Ayuntamiento de Corvera y la Asociación de Autónomos para la Promoción y Mejora del Comercio de Corvera (APYMEC) vuelven a colaborar este año en el tradicional reparto de árboles de Navidad entre los pequeños comercios del concejo, actividad que forma parte de la campaña navideña impulsada por el Consistorio para dinamizar la economía local y crear ambiente festivo en las calles.
La entrega de árboles, en la que pueden participar cualquier comercio de Corvera, se realizará en la conserjería del Tomás y Valiente hasta el jueves 4 de diciembre, por orden de llegada y hasta agotar existencias, en horario de 14 a 20 horas. Cada comercio podrá instalar su árbol navideño a partir del 5 de diciembre. Además, junto al árbol, el Ayuntamiento proporcionará luces decorativas, que también deberán devolverse al finalizar las fiestas.
"Desde el Ayuntamiento trabajamos todo el año para que el comercio de Corvera se sienta acompañado y tenga herramientas para crecer y afrontar nuevos retos, pero entendemos que en Navidad este apoyo es fundamental para garantizar su éxito y dinamismo. Nuestro compromiso es seguir impulsando campañas, ayudas y programas que refuercen el papel del comercio de proximidad como motor de nuestro concejo", ha comentado Begoña Fernández, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Corvera.
También ha querido destacar el esfuerzo del sector en estas campañas: “Nuestro comercio lleva mucho tiempo demostrando que está a la altura de cualquier reto y que sabe adaptarse y sumar para que Corvera tenga una Navidad viva. Desde el Ayuntamiento estamos siempre al lado de nuestros comerciantes para apoyarles y facilitar su actividad, porque entendemos que su éxito es también el éxito de todo el municipio”.
