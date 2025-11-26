Corvera hace sonar la gaita en India
La banda que dirige Bras Rodrigo participa en un festival de folclore internacional en el país asiático
I. G.
La banda de gaitas de Corvera ha hecho historia. Es la primera vez que una formación de gaitas de nacionalidad española actúa en el PU’s International Folklore Festival, en India. Según apuntó el director de la banda, Bras Rodrigo Álvarez Prieto, la experiencia "está cargada de simbolismo y emoción". "Ofrecimos en espectáculo en un escenario sin precedentes: a los pies de la estatua más grande del mundo, el imponente monumento de 182 metros dedicado a Sardar Patel, una de las figuras clave en la independencia del país asiático, tocar ante esta colosal obra, conocida como The Statue of Unity, se convirtió en un momento histórico tanto para la banda como para el propio festival", apuntó.
Durante su estancia en la India, los integrantes de la Banda de Gaites de Corvera están compartiendo con el público internacional la riqueza de la música asturiana, "despertando una gran expectación y convirtiéndose en embajadores culturales de Asturias".
La agrupación permanecerá en el festival hasta el próximo 29 de noviembre. Participará en diferentes actuaciones, desfiles y encuentros culturales junto a representantes de otros países. Su presencia refuerza el carácter internacional del festival y pone de relieve el valor del patrimonio musical asturiano más allá de nuestras fronteras, destacó el director de la banda corverana, que concluyó: "Con este viaje, la Banda de Gaites de Corvera no solo lleva su sonido a otro continente, sino que también sitúa a Asturias en el mapa de las grandes celebraciones mundiales del folklore".
