Corvera, fábrica de empleo: dos millones y medio de euros en dos años para crear casi un centenar de empleos

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, junto con la concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, han clausurado esta mañana el Taller de Empleo en el que han participado durante un año 12 alumnos trabajadores y que les ha acreditado con el Certificado de profesionalidad nivel 1.

Este Taller, que ha tenido una duración de un año, se ha realizado gracias a una subvención de 330.689,76 euros lograda por el Ayuntamiento de Corvera para el proyecto “Corvera Activa 7”. Gracias a este proyecto, los 12 participantes accedieron a un contrato para la formación en alternancia (parte de la jornada de formación y parte de trabajo) y que, tras su término, han recibido el certificado de profesionalidad.

Durante su periodo de formación y empleo, han realizado obras y servicios para poner en valor los parques caninos, las áreas recreativas del concejo, la Senda del Agua y la Senda del Escañorio. En todas estas zonas han realizado tareas de siega y desbroce, entre otras muchas. “El beneficio que se obtiene con el desarrollo de estas actividades encuadradas en nuestras políticas de mejora del empleo y la formación es doble. Por un lado, se benefician los participantes que se forman y aprenden para acceder al mercado laboral; y, por otro, todos los vecinos ya que los trabajos que realizan durante este tiempo redundan en la mejora y acondicionamiento de las zonas verdes del concejo creando entornos más agradables para el disfrute de toda la comunidad”, ha asegurado el alcalde.

Por otra parte, ha destacado que “en esta legislatura llevamos destinados dos millones y medio de euros con los que hemos logrado crear 98 puestos de trabajo. Somos conscientes de que ninguna cifra es plenamente satisfactoria, pero la realidad es que nunca antes se invirtió tanto en empleo ni en formación, ni se hicieron tantos contratos como estamos haciendo en este mandato y que en el futuro seguiremos haciendo”, ha asegurado. Por otra parte, ha destacado que el Ayuntamiento tiene como eje de actuación el fomento del empleo en todos los rangos de edad, “por eso, de la misma manera que hay prácticas y escuelas taller para jóvenes, también hay plazas en planes locales de empleo para mayores de 45 años”, ha concluido

Los talleres de Empleo son programas experienciales de empleo y formación, de carácter temporal, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción de las personas desempleadas de treinta años o más que participen en él, a través de la cualificación en alternancia con la práctica profesional.

Las obras o servicios de utilidad pública o de interés general y social que se desarrollen en los Talleres de Empleo posibilitan al alumnado participante la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional recibida, que está relacionada directamente con dicho trabajo, procura su cualificación profesional y favorece su inserción laboral. Además, el Ayuntamiento de Corvera también cuenta con un programa de formación y empleo para las personas menores de 30 años. Se trata de la “Escuela Taller”, especialmente destinada a las personas jóvenes menores de 30 años, cuya duración es también de un año, y que terminará el 31 de marzo del 2026.