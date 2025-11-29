Corvera prepara una Navidad para conciliar y... disfrutar: esta es la propuesta de la Escuela de Vacaciones para los peques (por primera vez, durante el período navideño)

Corvera acogerá por primera vez este año la Escuela de Vacaciones de Navidad, tras haberse inscrito 20 menores. El número mínimo de inscritos para que fuera viable, era de diez niños y niñas, y, así, al haberse superado, dicha iniciativa es ya una realidad, lo que, para la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, "es una tremenda satisfacción porque estamos convencidos de que contribuye al bienestar de las familias y al desarrollo de la infancia en nuestro municipio".

Esta escuela es un programa de conciliación laboral y familiar, que replica tres veces al año coincidiendo con los periodos no lectivos de los centros educativos. Dirigida a niños de 3 a 14 años, se desarrollará en dos periodos: los días 22, 23 y 26 de diciembre, mientras que la segunda tendrá lugar el 29 y 30 de diciembre, continuando los días 2 y 5 de enero. Aunque el plazo de solicitud de plazas está cerrado, si alguna persona estuviera interesada aún en apuntar a algún niño, existe la posibilidad de hacerlo.

El compromiso

"Nuestro compromiso era ampliar la Escuela de Vacaciones a los otros dos periodos no lectivos del año, la Semana Santa y la Navidad", comentó la edil de Acción Social . Próximamente, el alcalde, Iván Fernández y la vicealcaldesa, se reunirán con las familias de los menores para explicarles el programa de esta edición, que combina la conciliación de la vida familiar y profesional con un tiempo y un espacio de ocio y entretenimiento para los niños.

La iniciativa

Igual que en los otros períodos no lectivos del año, en Semana Santa y verano, la Escuela de Vacaciones está orientada a facilitar la conciliación además de habilitar un espacio de ocio y entretenimiento.