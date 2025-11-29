Corvera prepara una Navidad para conciliar y... disfrutar: esta es la propuesta de la Escuela de Vacaciones para los peques (por primera vez, durante el período navideño)
El gobierno celebra que se supere el número mínimo de inscritos y llegan a 20 participantes
C. J.
Corvera acogerá por primera vez este año la Escuela de Vacaciones de Navidad, tras haberse inscrito 20 menores. El número mínimo de inscritos para que fuera viable, era de diez niños y niñas, y, así, al haberse superado, dicha iniciativa es ya una realidad, lo que, para la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, "es una tremenda satisfacción porque estamos convencidos de que contribuye al bienestar de las familias y al desarrollo de la infancia en nuestro municipio".
Esta escuela es un programa de conciliación laboral y familiar, que replica tres veces al año coincidiendo con los periodos no lectivos de los centros educativos. Dirigida a niños de 3 a 14 años, se desarrollará en dos periodos: los días 22, 23 y 26 de diciembre, mientras que la segunda tendrá lugar el 29 y 30 de diciembre, continuando los días 2 y 5 de enero. Aunque el plazo de solicitud de plazas está cerrado, si alguna persona estuviera interesada aún en apuntar a algún niño, existe la posibilidad de hacerlo.
El compromiso
"Nuestro compromiso era ampliar la Escuela de Vacaciones a los otros dos periodos no lectivos del año, la Semana Santa y la Navidad", comentó la edil de Acción Social . Próximamente, el alcalde, Iván Fernández y la vicealcaldesa, se reunirán con las familias de los menores para explicarles el programa de esta edición, que combina la conciliación de la vida familiar y profesional con un tiempo y un espacio de ocio y entretenimiento para los niños.
La iniciativa
Igual que en los otros períodos no lectivos del año, en Semana Santa y verano, la Escuela de Vacaciones está orientada a facilitar la conciliación además de habilitar un espacio de ocio y entretenimiento.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Grave accidente en Avilés: un motorista de 53 años sufre un politraumatismo al quedar atrapado bajo un coche
- Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
- Desconsuelo por el niño de Avilés fallecido durante un entrenamiento: 'El deporte avilesino está de luto; el dolor es enorme
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación