Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas

La Policía Local de Corvera, en coordinación con la Guardia Civil, ha identificado a la persona presunta autora de daños provocados en el ascensor de La Estrada, una infraestructura clave para la conexión entre la zona de La Estrada y Las Vegas. La investigación se inició tras detectar actos vandálicos en el elevador, que tuvieron como consecuencia una avería en el mismo.

Una vez que se produjeron los daños, la Policía Local revisó las imágenes de las cámaras exteriores de seguridad, lo que permitió observar al individuo mientras realizaba el acto. Tras confirmar las roturas en una inspección posterior, y en coordinación con la Guardia Civil, los agentes pudieron finalmente identificar al sospechoso. El Ayuntamiento de Corvera presentó denuncia ante el juzgado, donde se le imputa un delito de daños en bienes públicos. El investigado deberá prestar declaración en los próximos días.

"Quiero reconocer públicamente el trabajo de la Policía Local de Corvera y de la Guardia Civil, cuya actuación ha permitido identificar al presunto autor de los daños en el ascensor de La Estrada.La coordinación entre ambos cuerpos demuestra el compromiso permanente con la seguridad en nuestro concejo y con la protección de los bienes públicos que son de todos", indicó el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

El ascensor de La Estrada, construido tras conseguir el Ayuntamiento de Corvera una inversión de 500.000 euros financiada por ADIF, permitió eliminar el antiguo paso a nivel, considerado de riesgo y escenario de accidentes mortales. La ubicación del elevador fue la única viable debido a la falta de suelo disponible en la zona y a que parte del entorno colindante es de propiedad privada. El proyecto municipal garantizó que el ascensor se asentara exclusivamente en terreno público.

Pese a su importancia, el dispositivo ha acumulado una serie de incidencias desde su puesta en servicio. El Ayuntamiento mantiene un contrato de mantenimiento operativo las 24 horas del día durante todo el año, con un coste cercano a los 6.000 euros anuales. Sin embargo, algunas reparaciones se retrasan por la disponibilidad de piezas, detallan desde el Consistorio. Por ello, el Ayuntamiento ha encargado un estudio tanto a la empresa redactora del proyecto como a la encargada del mantenimiento para analizar mejoras en los sistemas de seguridad y reducir el número de averías, así como los tiempos de reparación.

«El ascensor de La Estrada es una infraestructura estratégica y vamos a seguir adoptando todas las medidas necesarias para reforzar tanto su seguridad como su fiabilidad, reduciendo al máximo las incidencias y los tiempos de reparación. Por ello, hemos encargado un estudio técnico específico y hemos solicitado autorización para instalar cámaras también en el interior de los elevadores, porque la prioridad del Ayuntamiento es garantizar un servicio seguro y estable para la ciudadanía.», ha comentado el regidor.

La reciente identificación de una persona como presunta autora de los últimos daños en el ascensor ha motivado la revisión de la incidencia de este tipo de actos en su funcionamiento. El Ayuntamiento señala que no dispone de datos que permitan determinar cuántas de las averías anteriores podrían estar relacionadas con causas externas. En este contexto, el equipo de gobierno ha solicitado a la Delegación del Gobierno autorización para instalar cámaras también en el interior de los ascensores, con el fin de reforzar la seguridad y proteger tanto la infraestructura como a sus usuarios.

"Este ascensor permitió mejorar de forma decisiva la conexión entre La Estrada y Las Vegas, por lo que se ha convertido en un equipamiento fundamental para la movilidad diaria de muchas vecinas y vecinos. No hablamos solo de una infraestructura, sino de una inversión clave para la seguridad y para la accesibilidad del municipio, que vamos a seguir defendiendo frente a cualquier acto vandálico", concluyó el Alcalde de Corvera.