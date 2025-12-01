El polideportivo de Las Vegas renueva su sistema de agua

Los trabajos de mejora del polideportivo "Toso Muñiz" de Las Vegas continúan. El Ayuntamiento de Corvera invertirá casi 42.000 euros en la renovación del sistema de agua caliente de la instalación. En total, el Ayuntamiento ha tirado de calculadora y la inversión en el centro deportivo sumará 364.000 euros con la inclusión de la cubierta, la sustitución del firme y la mejora de los accesos. "Tan importante como construir nuevas instalaciones deportivas es mantener en perfecto estado las que ya tenemos. A veces no damos la importancia que merecen a las pequeñas cosas como disponer de agua caliente en los vestuarios, una buena iluminación o un sistema de climatización adecuado. Son detalles que marcan la diferencia", señaló el alcalde, Iván Fernández.

La renovación de la red de aguas implicará mantener la temperatura del agua en todos los puntos de consumo. Esos trabajos prevén finalizarse durante las primeras semanas de enero.

Partida a partida, Fernández concretó que la inversión inicial para la cubierta del polideportivo de Las Vegas asciende a 142.000 euros. "Estos trabajos permitirán eliminar las goteras y mejorar el aislamiento del edificio", explicó. La sustitución del parqué incluirá el cambio del material del suelo, el repintado de las marcas reglamentarias y una reordenación de las pistas para ganar espacio de seguridad junto a las gradas y supondrá 150.000 euros. Asimismo, se acometerá la reforma del acceso principal y de las rampas de entrada, para mejorar la accesibilidad, que conllevará otros 30.000 euros.

"Gracias a la renovación del sistema de agua caliente, la mejora de las luminarias LED, el nuevo marcador deportivo sumado a la reforma de la cubierta, la sustitución del parqué y la mejora de los accesos, que se realizarán próximamente, el resultado será, en la práctica, disponer de un polideportivo prácticamente nuevo, que se completará con la renovación de los vestuarios", concluyó Fernández.