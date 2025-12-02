Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera

Corvera va a recibir al año 2026 con música, ritmo, baile y diversión. Despedirá 2025 y dará la bienvenida a 2026 con una gran fiesta de Nochevieja cargada de música, baile y ambiente festivo. El Ayuntamiento de Corvera organiza un Gran Baile de Fin de Año para que los vecinos, vecinas y las personas que vengan de fuera, puedan despedir el año sin salir del concejo y compartir juntos la llegada de 2026. La fiesta se celebrará en una carpa instalada en la Plaza de Europa de Las Vegas, con entrada gratuita y servicio de barra durante toda la noche.

La fiesta comenzará a las 00.15 horas y llegará hasta bien entrada la madrugada, hasta las 05.30 horas. La música correrá a cargo de la orquesta asturiana Waykas, que se encargará de animar la verbena con los temas más bailables y que hará dos pases. Durante el descanso de la orquesta, será el turno del disc jokeys de DJ Astur que garantizarán el ritmo continuo entre las actuaciones de la orquesta.

“El objetivo de esta propuesta es que los vecinos de Corvera y de los concejos cercanos puedan disfrutar de una Nochevieja inolvidable sin salir del municipio, aprovechando las posibilidades de ocio que ofrece el concejo. El Ayuntamiento quiere reforzar una fiesta que, edición tras edición, ha contado con una excelente acogida y se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario festivo local”, ha explicado el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Corvera, Rafael Alonso.

Para garantizar el buen desarrollo de la fiesta, la Policía Local efectuará un corte de tráfico en la calle Rubén Darío desde las 00:00 hasta las 06:00 horas. En la zona festiva habrá presencia de un Punto Lila para atención a situaciones de acoso o vulnerabilidad, una ambulancia medicalizada, patrulla de Policía Local y colaboración de la Guardia Civil en labores preventivas de Seguridad Ciudadana, asegurando una noche segura para todos los asistentes.