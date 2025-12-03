Navidad desde la cuna en Corvera: el Ayuntamiento organiza un taller de adornos para bebés de 0 a 3 años

El Ayuntamiento de Corvera ha organizado un taller de decoración de adornos navideños, una nueva actividad dirigida a bebés de entre 0 y 36 meses empadronados en el municipio. Esta iniciativa, de carácter lúdico y educativo, tiene como objetivo fomentar el desarrollo infantil temprano en un entorno seguro y acompañado por sus familias.

La actividad se va a celebrar en cuatro jornadas consecutivas, adaptándose a los distintos espacios municipales para facilitar la participación de las familias. El lunes, 15 de diciembre, tendrá lugar en la sala de actividades del Centro Social de Cancienes, a partir de las 18.00 horas. El 16 de diciembre, martes, es el turno de Trasona, donde se hará la actividad desde las 17.00 horas en el hall del Centro Social de Trasona. El miércoles, 17 de septiembre, la actividad se traslada al salón de actos del Centro Social de Los Campos, a las 16.30 horas. Y, por último, el jueves 18 de diciembre, en dos turnos, a las 16.30 y a las 18.00 horas, terminarán estos talleres en el salón del centro Tomás y Valiente de Las Vegas.

Aforos

Cada sesión contará con aforo limitado en función del espacio disponible: 10 plazas en Cancienes y Trasona, 15 en Los Campos y 20 en Las Vegas.

El período de inscripción permanecerá abierto desde hoy, jueves 4 de diciembre a las 9:00 horas hasta el próximo miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas. La inscripción se tiene que hacer a través de este formulario on line: https://forms.office.com/e/BVgLcG2MLR . Para poder apuntarse los bebés de 0 a 36 meses tienen que estar empadronados en Corvera y es obligatoria el acompañamiento de un adulto al bebe durante el taller.

Seguridad e cercanía

“Durante La Pascua y La Navidad, desde el Ayuntamiento solemos hacer algo especial para los bebés, porque normalmente la programación infantil que se hace a lo largo del año, pero más especialmente en fiestas señaladas, suelen ser actividades que están más enfocadas para niños a partir de tres años, que puedan participar de manera más autónoma. Así, con este taller, hacia los bebés de cero a tres años puedan tener una actividad específicamente pensada para ellos y ellas, para que la puedan disfrutar con toda la seguridad y toda la cercanía”, ha comentado la vicealcaldesa de Corvera y concejala de Acción Social, Patricia Suárez.

Los talleres sólo se desarrollarán si se alcanza el 50% del aforo, es decir, en Cancienes o Trasona se necesitan, al menos 5 menores, y en el caso de Los Campos o Las Vegas, al menos, 10 menores. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se contactará telefónicamente con las familias para confirmar la admisión en las sesiones y facilitar todos los detalles necesarios para la participación.