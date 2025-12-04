Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corvera invertirá 100.000 euros en renovar el puente de La Serrería

"Va a suponer una mejora significativa para todos los usuarios", destaca Iván Fernández, alcalde

Iván Fernández, en el puente de la Serrería

Iván Fernández, en el puente de la Serrería

A. de la Fuente

Las Vegas

El puente de La Serrería, el paso de madera que une Las Vegas con Villalegre va a rejuvenecer. El Ayuntamiento de Corvera ha anunciado una inversión cercana a los 100.000 euros para sustituir esta icónica infraestructura. La intención del gobierno local es adjudicar los trabajos en enero y que el nuevo puente, que también será de madera, esté disponible durante el primer trimestre del año.

"Va suponer una mejora significativa para todos sus usuarios. Se trata de una infraestructura muy utilizada, y ahora va a contar con una mayor seguridad, va a ser sostenible ambientalmente, puesto que la madera va a proceder de bosques que se gestionan sosteniblemente, minimizando la huella de carbono, y con el revestimiento antideslizante y con el nuevo diseño, se va a ganar en seguridad", destaca el alcalde, Iván Fernández, sobre el puente que une los concejos de Corvera y Avilés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  2. Grave accidente en Avilés: un motorista de 53 años sufre un politraumatismo al quedar atrapado bajo un coche
  3. Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
  4. Desconsuelo por el niño de Avilés fallecido durante un entrenamiento: 'El deporte avilesino está de luto; el dolor es enorme
  5. El crimen de La Peñona de Salinas cumple 34 años: todas las incógnitas que dejó María Jesús Jiménez tras tirar a sus cuatro hijos al mar
  6. Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés
  7. Fallece a los 66 años Rosi 'A Medias', popular comerciante del barrio del Carbayedo, en Avilés
  8. La próxima gran transformación de la estación de Avilés: tendrá parada para trenes AVE y AVRIL

Corvera invertirá 100.000 euros en renovar el puente de La Serrería

Corvera invertirá 100.000 euros en renovar el puente de La Serrería

Navidad desde la cuna en Corvera: el Ayuntamiento organiza un taller de adornos para bebés de 0 a 3 años

Navidad desde la cuna en Corvera: el Ayuntamiento organiza un taller de adornos para bebés de 0 a 3 años

Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera

Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera

Libertad para un corverano de 30 años acusado de agredir sexualmente a su pareja, menor de edad

Libertad para un corverano de 30 años acusado de agredir sexualmente a su pareja, menor de edad

El polideportivo de Las Vegas renueva su sistema de agua

Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas

Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas

Corvera prepara una Navidad para conciliar y... disfrutar: esta es la propuesta de la Escuela de Vacaciones para los peques (por primera vez, durante el período navideño)

Corvera prepara una Navidad para conciliar y... disfrutar: esta es la propuesta de la Escuela de Vacaciones para los peques (por primera vez, durante el período navideño)

Juan José Jambrina, psiquiatra, apela a reforzar la ética en la adolescencia para cuidar de la salud mental: "Las soluciones rápidas suelen ser erróneas"

Tracking Pixel Contents