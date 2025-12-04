Corvera invertirá 100.000 euros en renovar el puente de La Serrería
"Va a suponer una mejora significativa para todos los usuarios", destaca Iván Fernández, alcalde
El puente de La Serrería, el paso de madera que une Las Vegas con Villalegre va a rejuvenecer. El Ayuntamiento de Corvera ha anunciado una inversión cercana a los 100.000 euros para sustituir esta icónica infraestructura. La intención del gobierno local es adjudicar los trabajos en enero y que el nuevo puente, que también será de madera, esté disponible durante el primer trimestre del año.
"Va suponer una mejora significativa para todos sus usuarios. Se trata de una infraestructura muy utilizada, y ahora va a contar con una mayor seguridad, va a ser sostenible ambientalmente, puesto que la madera va a proceder de bosques que se gestionan sosteniblemente, minimizando la huella de carbono, y con el revestimiento antideslizante y con el nuevo diseño, se va a ganar en seguridad", destaca el alcalde, Iván Fernández, sobre el puente que une los concejos de Corvera y Avilés.
