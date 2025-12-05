Una estela de luz recorre Corvera: así se ha vivido el encendido navideño en el concejo

La Navidad llegó a Corvera a la velocidad de la luz. La plaza de los Maestros fue el primer lugar donde se prendió el alumbrado navideño, en Las Vegas, a las seis de la tarde. Media hora más tarde, la magia navideña llegó a Los Campos, y posteriormente fue recorriendo el concejo por Cancienes y Trasona, dejando tras de sí una estela de bombillas que ya decoran los principales núcleos del municipio. "Otros años, en este Ayuntamiento, al igual que en otros, el alumbrado era costeado por los comerciantes y el Consistorio. Nosotros, en una manera de colaborar con el comercio local lo hemos asumido íntegramente", destacó el alcalde, Iván Fernández.

Una estela de luz recorre Corvera

Este año la iluminación de Corvera contará con 249 elementos decorativos, que se aprecian en un total de 102 localizaciones diferentes. Además, hay colocados 105 arcos lumínicos, 144 motivos navideños, 33 árboles –5 de ellos extragrandes–, seis decoraciones 3D de suelo e iluminación singular en algunos edificios municipales y plazas.

"Otro de los objetivos que nos marcamos con el alumbrado navideño es que no concentramos todo en dos o tres zonas más céntricas, si no que tenemos una presencia uniforme en todos los barrios y pueblos del Corvera. Por eso tenemos presencia también en los lugares icónicos de las parroquias rurales. Además, en cada una de las siete parroquias del concejo se va a instalar un cartel que da la bienvenida felicitando la Navidad", destacó el regidor.