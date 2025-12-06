Corvera invertirá 22.186 euros en ensanchar un camino en Las Murias
Las obras se prolongarán durante un mes y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 29 de diciembre
El Ayuntamiento de Corvera ha sacado a licitación la obra de ensanche del camino COR-045, en Las Murias. La actuación tiene por objeto facilitar el tránsito por la vía, ya que actualmente apenas permite el paso de dos vehículos a la vez. Esta intervención, que cuenta con un presupuesto de 22.186 euros (IVA incluido), era una demanda histórica de los vecinos.
El plazo de ejecución de la reforma será, como máximo, de un mes. Las empresas interesadas en concurrir pueden hacerlo hasta el 29 de diciembre a las 14.00 horas. El proyecto contempla la ampliación de la sección transversal de la vía en 1,5 metros en una de sus márgenes, además de la lógica pavimentación e instalación de marcas viales necesarias para la segura circulación de vehículos. La obra tendrá una garantía de un año.
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés
- Fallece a los 66 años Rosi 'A Medias', popular comerciante del barrio del Carbayedo, en Avilés
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- La próxima gran transformación de la estación de Avilés: tendrá parada para trenes AVE y AVRIL
- La paradoja del colegio 'Campiello' de Piedras Blancas: 'se cae a cachos' pero tiene 200.000€ 'parados' en el banco que el Principado no les permite gastar
- La escultura de Eugenia Martínez Vallejo en Avilés ya tiene nuevo apodo: 'La Mi Nena