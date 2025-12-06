Corvera invertirá 22.186 euros en ensanchar un camino en Las Murias

El Ayuntamiento de Corvera ha sacado a licitación la obra de ensanche del camino COR-045, en Las Murias. La actuación tiene por objeto facilitar el tránsito por la vía, ya que actualmente apenas permite el paso de dos vehículos a la vez. Esta intervención, que cuenta con un presupuesto de 22.186 euros (IVA incluido), era una demanda histórica de los vecinos.

El plazo de ejecución de la reforma será, como máximo, de un mes. Las empresas interesadas en concurrir pueden hacerlo hasta el 29 de diciembre a las 14.00 horas. El proyecto contempla la ampliación de la sección transversal de la vía en 1,5 metros en una de sus márgenes, además de la lógica pavimentación e instalación de marcas viales necesarias para la segura circulación de vehículos. La obra tendrá una garantía de un año.