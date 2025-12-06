Novedades en Molleda: finalizan las obras en uno de los puntos más utilizados del pueblo corverano

Tras meses de trabajo el Ayuntamiento de Corvera ha finalizados las obras del local de servicios complementarios situado en la pista polideportiva de Molleda. Esta renovación total del edificio ha supuesto una inversión cercana a los 61.000 euros. Esta no es la única intervención en la zona, ya que están avanzadas las obras de sustitución del actual sistema de cierre de la pista polideportiva. En total el consistorio se gastará, en estos dos asuntos, una cifra cercana a los 200.000 euros

El edificio auxiliar se ha renovado por completo ya que el Ayuntamiento contaba con informes técnicos que aseguraban que la antigua construcción se encontraba en mal estado,por lo que se aconsejaba su demolición. Ahora, en el nuevo local que ha creado una zona de vestuarios más cómoda y funcional, junto a una zona de aseo y un espacio para almacén. Con esta actuación se completan los servicios generales de la pista y del edificio principal, incorporando además mejoras para garantizar la accesibilidad a todas las personas.

"Próximamente se completará la sustitución del cierre perimetral de la pista polideportiva por uno más moderno y robusto. Estas intervenciones, muy esperadas por las vecinas y vecinos de Molleda, son fundamentales para mejorar y modernizar espacios que se han convertido en puntos clave de encuentro, actividad física y convivencia. Con estas mejoras, se pretende fomentar un entorno más seguro, accesible y agradable, impulsando la participación comunitaria y el bienestar de todas las personas que utilizan estas instalaciones”, señaló Iván Fernández, alcalde del concejo, que destacó que " las zonas rurales son tan importantes como las zonas urbanas, y, por eso, queremos dotar tanto a Molleda, como a Villa y a Solís de los mismos equipamientos".

Por lo que se refiere al cierre perimetral de la pista polideportiva, este consiste en la sustitución del sistema de cerramiento perimetral ya existente por un cierre nuevo, con en una franja superior fija, de emparrillado metálico y una franja inferior con una cortina análoga a la actual, pero de menor altura. La geometría y el volumen serán el mismo que actualmente existe. Es un cierre que va a defender la pista de las inclemencias atmosféricas y, más concretamente, del viento persistente del valle, de manera que se pueda hacer un uso confortable y sostenido durante todo en el año.