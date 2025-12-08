Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares

El desbroce del campo de golf de Los Balagares ya ha comenzado. El Ayuntamiento de Corvera ejecuta desde hace dos semanas las labores de limpieza de un terreno del que era titular pero no tenía la cesión de uso, cuestión que consiguió en los tribunales hace unos meses. Este plan de limpieza llega después de siete años en los que proliferaron las quejas vecinales que solicitaban, al menos, el desbroce de un campo en el que la maleza se había hecho fuerte y generaba insalubridad. "El administrador concursal actuaba como el Perro del Hortelano, que ni limpiaba ni dejaba limpiar, las quejas de los vecinos eran comprensibles, pero es que no podíamos hacerlo, tuvimos que ganarlo en un juicio", señala el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Las labores de desbroce y limpieza del terreno son las primeras que se ejecutan en el campo para después afrontar el próximo objetivo. La intención municipal se centra ahora en que ese terreno vuelva a utilizarse como campo de golf, que era el fin para el que nació este suelo dotacional deportivo hace casi dos décadas e inaugurado en junio de 2008.

Actualmente, el Ayuntamiento corverano tiene por delante diversos trámites para llevar a efecto sus planes. Antes de licitar el convenio que dará vida a la nueva etapa del campo de golf de Los Balagares, el municipio tiene que desarrollar un plan de viabilidad de la instalación deportiva y la elaboración de unos pliegos técnicos y administrativos, entre otros, antes de la esperada adjudicación. El Ayuntamiento aún no sabe precisar los plazos para la puesta en funcionamiento del terreno, lo que sí garantizó el Alcalde es que los servicios jurídicos municipales "están trabajando en todo el proceso, que requiere un análisis completo de la situación".

Por lo pronto, las labores de desbroce que se están ejecutando son las primeras de otras dos actuaciones similares más que se desarrollarán el próximo año, presumiblemente en primavera y después, otra en verano. Los trabajos consisten en el desbroce de vegetación herbácea, arbustiva y de especies invasoras, como es el caso del plumero de la Pampa, que ha proliferado en los últimos años dado el estado de abandono.

La instalación deportiva de Truyés cuenta con 18 hoyos y está próxima a la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés. Es más, el presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, mostró su interés hace meses en incorporar el campo de golf a la ciudad deportiva.