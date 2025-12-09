Corvera concederá casi 190.000 euros en ayudas deportivas y educativas

El Ayuntamiento de Corvera ha aprobado la concesión de 189.258 en subvenciones a equipos deportivos para el fomento del deporte base, deporte senior y para actividades lúdico deportivas. Además, también ha concedido ayudas a las asociaciones de padres y madres y centros educativos. "Las subvenciones municipales se conceden en el primer trimestre del año, sin embargo en el ámbito deportivo es por temporadas, no por años naturales, de septiembre a junio como las competiciones oficiales", explicó la vicealcaldesa, Patricia Suárez, que detalló además que lo mismo ocurre con las Ampas y los centros educativos.

En deportes, se han aprobado tres líneas de ayudas. Para el fomento del deporte base se destinarán 141.221 euros, para un total de 16 entidades. "Esto supone el 77% del total de las ayudas y evidencia nuestro compromiso con el deporte base", indicó la vicealcaldesa, que detalló que otros 26.000 euros irán al fomento del deporte sénior y actividades lúdico-deportivas. Estas ayudas impulsan la actividad física en personas adultas y mayores, además de financiar propuestas abiertas a toda la población. Para la organización de eventos deportivos se han reservado otros 17.800 euros para financiar competiciones y torneos de relevancia autonómica y nacional como el memorial Miguel Ángel Pérez Gutiérrez de piragüismo, el XXIX Campeonato de Karate-Boxeo y el XXIV trofeo Arcoastur (Arcoastur), torneos de gimnasia rítmica, tenis de mesa, remo, motocross y balonmano veterano.

Cuatro Ampas y dos centros educativos recibirán ayudas municipales para financiar actividades complementarias, programas de participación y proyectos educativos. En total, esa línea de ayudas suma 4.237 euros.