El skatepark de Las Vegas honra al "héroe del monopatín" de Londres
"No solo queremos homenajear a un ejemplo de heroísmo, sino también ofrecer un espacio que inspire empatía y valentía", sostiene el Alcalde
I. G.
El skatepark de Las Vegas ahora recibe el nombre de "Skatepark Ignacio Echeverría" en homenaje a Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, que fue el español que con su monopatín se enfrentó a un terrorista en Londres el 3 de junio de 2017 y tras conseguir salvar a algunas personas le costó su vida. Es conocido como "el héroe del monopatín". Tras ese acto, enfrentándose a los atacantes con su patinete se convirtió en un símbolo internacional de coraje y altruismo. El Ayuntamiento de Corvera ha querido darle ese nombre a su instalación deportiva y por eso ayer descubrió una placa en presencia del hermano de Ignacio Echeverría, Joaquín, y de miembros de la corporación municipal con el alcalde, Iván Fernández, a la cabeza, entre otros. Ese cambio de denominación fue aprobado por el Pleno por unanimidad el pasado junio.
"Ningún gesto puede reparar el dolor de la familia, pero sí contribuir a honrar su memoria y recordar su ejemplo de manera permanente, y con este pequeño acto queremos, desde Corvera, acordarnos de Ignacio, de su figura como persona y como ejemplo", indicó el Alcalde de Corvera, que añadió: "Ignacio optó, en un ejercicio de heroicidad, intervenir para defender a viandantes que estaban totalmente desprevenidas ante esos ataques terroristas. Y lo hizo cuando seguramente muchos hubiéramos salido huyendo y corriendo, él optó por esa reacción, con el fatal desenlace de su propio asesinato", ha explicado el alcalde.
El Gobierno de España reconoció la figura de Ignacio Echeverría a título póstumo con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil además de la George Medal por parte de la Reina Isabel II, en el Reino Unido. "No solo queremos honrar a un ejemplo de heroísmo, sino también ofrecer a las generaciones más jóvenes un espacio que inspire empatía, justicia y valentía", concluyó Fernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés