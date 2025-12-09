El skatepark de Las Vegas honra al "héroe del monopatín" de Londres

El skatepark de Las Vegas ahora recibe el nombre de "Skatepark Ignacio Echeverría" en homenaje a Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, que fue el español que con su monopatín se enfrentó a un terrorista en Londres el 3 de junio de 2017 y tras conseguir salvar a algunas personas le costó su vida. Es conocido como "el héroe del monopatín". Tras ese acto, enfrentándose a los atacantes con su patinete se convirtió en un símbolo internacional de coraje y altruismo. El Ayuntamiento de Corvera ha querido darle ese nombre a su instalación deportiva y por eso ayer descubrió una placa en presencia del hermano de Ignacio Echeverría, Joaquín, y de miembros de la corporación municipal con el alcalde, Iván Fernández, a la cabeza, entre otros. Ese cambio de denominación fue aprobado por el Pleno por unanimidad el pasado junio.

"Ningún gesto puede reparar el dolor de la familia, pero sí contribuir a honrar su memoria y recordar su ejemplo de manera permanente, y con este pequeño acto queremos, desde Corvera, acordarnos de Ignacio, de su figura como persona y como ejemplo", indicó el Alcalde de Corvera, que añadió: "Ignacio optó, en un ejercicio de heroicidad, intervenir para defender a viandantes que estaban totalmente desprevenidas ante esos ataques terroristas. Y lo hizo cuando seguramente muchos hubiéramos salido huyendo y corriendo, él optó por esa reacción, con el fatal desenlace de su propio asesinato", ha explicado el alcalde.

El Gobierno de España reconoció la figura de Ignacio Echeverría a título póstumo con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil además de la George Medal por parte de la Reina Isabel II, en el Reino Unido. "No solo queremos honrar a un ejemplo de heroísmo, sino también ofrecer a las generaciones más jóvenes un espacio que inspire empatía, justicia y valentía", concluyó Fernández.