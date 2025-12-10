Corvera, comprometida con el pueblo gitano "Golpe a golpe"

Corvera acogerá estos días la exposición itinerante “600 años, una historia compartida”, organizada por la Fundación Secretariado Gitano con motivo de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. La muestra, dirigida especialmente a la comunidad educativa del concejo, se instalará en el Centro de Mayores, en la calle Miguel Ángel Blanco, en Las Vegas, y se complementará con un amplio programa de actividades abiertas a toda la ciudadanía. La exposición se podrá visitar desde el lunes 15 de diciembre, hasta el sábado 20 de diciembre, en horario de 10.00 a 13.00 horas por la mañana, y de 17.00 a 19.00 horas, en horario de tarde.

“Con este programa, Corvera da un paso más en su compromiso con la inclusión y la igualdad. Acoger la muestra ‘600 años, una historia compartida’ supone una oportunidad para acercarnos a la rica historia y cultura del pueblo gitano, un pueblo con el que, en muchas ocasiones, convivimos sin conocer realmente su trayectoria ni sus aportaciones a nuestra sociedad. Queremos que esta iniciativa sirva, sobre todo, para romper estereotipos y para fomentar el respeto y la empatía desde la educación, porque solo conociendo podemos construir comunidades más justas y cohesionadas”, ha comentado la vicealcaldesa de Corvera y concejala de Acción Social, Patricia Suárez.

La edil anima a participar en el programa de actos: “Invitamos a toda la ciudadanía, y especialmente a los centros educativos, a participar en las visitas y actividades programadas. Es una manera de mirar hacia atrás para comprender mejor nuestro presente y reforzar ese espíritu de convivencia que caracteriza a Corvera”

La exposición

La exposición reúne ilustraciones del artista Daniel Belch, acompañadas de textos divulgativos que repasan los principales hitos de la historia del pueblo gitano. El recorrido muestra desde la salida de la India y la llegada a la Península a través del Reino de Aragón en 1425, hasta episodios como la Gran Redada y los avances sociales actuales, poniendo en valor sus aportaciones culturales, artísticas y profesionales. La exposición podrá visitarse mediante visitas guiadas de aproximadamente 45 minutos, especialmente pensadas para grupos escolares en el marco del aprendizaje competencial y los objetivos de la Agenda 2030. El alumnado de menor edad contará además con juegos temáticos y dinámicas específicas dirigidas por personal de la Fundación, para acercarse a la historia y cultura gitanas de forma lúdica.

Dentro del programa de actividades el lunes 15 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, Olga Cuervo impartirá un taller de animación a la lectura, “Tejiendo historias”, dirigido al público infantil, con entrada libre. Y el miércoles 17 de diciembre, otro taller, dirigido, sobre todo, a los y las más pequeñas, un taller de creación de galletas, de la mano de “Momentos Kuki”. El documental “Golpe a golpe” se proyectará en el Teatro El Llar el jueves 17 a partir de las 17.00 horas. En este documental, Sara Montoya, mujer gitana y boxeadora, cuenta su historia en primera persona y todas las barreras que ha tenido que derribar para llegar a donde está.