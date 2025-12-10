El parque móvil del Ayuntamiento Corvera se moderniza (y esta es su última adquisición, casi como un mecano) para atender nuevas funciones

El Ayuntamiento de Corvera ha adquirido un nuevo camión destinado a reforzar y modernizar los servicios municipales de limpieza viaria, mantenimiento de parques y zonas verdes. La inversión en este nuevo vehículo asciende a 115.000 euros. Con este nuevo camión, el Ayuntamiento va a incrementar la eficiencia de los trabajos diarios y, de esta manera, asegurar un servicio más ágil y sostenible para el municipio.

“Queremos prestar servicios públicos de calidad a nuestros vecinos, para ello tenemos que dotar al Ayuntamiento de los medios humanos y técnicos necesarios para ello, la adquisición de este nuevo camión es un ejemplo de nuestro compromiso. Nuestro objetivo es garantizar un mantenimiento más eficiente y sostenible del espacio público, ofreciendo a los vecinos de Corvera una mayor calidad en los trabajos diarios de limpieza y cuidado de zonas verdes, con el nuevo camión responderemos más eficazmente a las necesidades del concejo”, ha manifestado el alcalde Iván Fernández.

El camión adquirido cumple con la normativa Euro VI, que establece límites estrictos para gases nocivos, con lo que se logra una drástica reducción y mejora de la calidad del aire; sistemas avanzados de seguridad y asistencia a la conducción y múltiples equipamientos orientados a mejorar tanto la seguridad como el rendimiento. Además, el camión cuenta con una caja de transporte para poder cargar y descargar contenedores que se puede accionar desde la cabina del vehículo.

Antigüedad

Asimismo, para poder realizar diferentes tareas, el camión puede combinar sus cajas de transporte, tiene dos que son intercambiables: una, tipo contenedor con los laterales fijos y a la que se le puede poner un toldo; y, otra, una caja sin toldo y con los laterales abatibles, para facilitar los trabajos. "Entendemos que esta adquisición era necesaria, nos anticipamos a posibles problemas que pudieran surgir con los dos camiones que tenemos en servicio, uno de ellos tiene solo dos años, pero el más antiguo tiene veinticinco años, no vamos a esperar a que tenga una avería que haga que no podamos disponer del mismo sin tener un camión nuevo que lo sustituya" ha matizado el alcalde, Iván Fernández.

Ventajas

Para Iván Fernández “la versatilidad del camión, con sus cajas intercambiables y su sistema de carga y descarga desde cabina, nos permitirá atender de forma más rápida y eficaz las necesidades que surgen a diario. Gana el servicio y, en consecuencia, gana el conjunto del municipio”, ha añadido el regidor quien sostiene que “la llegada de este camión es claramente beneficiosa para Corvera y para quienes viven aquí. Su versatilidad y capacidad de trabajo facilitarán la labor de nuestros equipos y se traducirán en un servicio más eficaz y rápido para los vecinos”.