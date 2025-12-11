Corvera suma nuevas inversiones millonarias: el concejo recibe ayudas para la implantación de dos parques de baterías

Corvera se sitúa a la vanguardia de la transición energética en Asturias con la implantación de dos proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías, que suman una inversión de 31 millones de euros y contarán con ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por un total de 6,4 millones de euros. Es el primer parque de baterías de Asturias que cuenta con la autorización del Principado. Además, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, referida al parque de baterías, respalda el modelo urbano seguido por el consistorio de Corvera, en el sentido de autorizar los mismos en suelo industrial.

Uno de los proyectos, denominado “BESS Pixín”, conlleva una inversión total de cuatro millones de euros y cuenta con una subvención de casi dos millones. El otro proyecto, llamado “BROA-TRAS”, cuenta con 27 millones de euros de inversión y cuatro millones y medio de euros de subvención. El Principado condicionó la autorización para instalar el parque a la adopción de medidas ambientales y de autoprotección, como la instalación de hidrantes propios para la extinción de incendios, control del ruido, eficiencia lumínica, mantenimiento de la vegetación y protección de las aguas subterráneas, garantizando su integración en el entorno; características que se cumplen en ambos proyectos.

“El suelo donde se emplaza este proyecto está calificado como industrial, cumpliendo con las directrices del Principado y con nuestro compromiso de autorizar únicamente este tipo de instalaciones en áreas ya previstas como industriales en el planeamiento urbanístico”, ha destacado el alcalde de Corvera, Iván Fernández. “No modificamos el Plan General ni promovemos cambios para adaptarnos a peticiones empresariales; aplicamos una planificación ordenada, transparente y compatible con el respeto a las zonas rurales”, ha añadido. De las cinco propuestas de almacenamiento energético que se presentaron en Corvera, dos recibieron autorización y tres fueron rechazadas por ubicarse en suelo no industrial.

“Nuestra prioridad es que Corvera sea un municipio atractivo para vivir, para trabajar y para invertir. Y esto es una prueba de que lo estamos consiguiendo. Y demostramos que somos un municipio atractivo para que las empresas inviertan, con ellos se genera riqueza y prosperidad y eso se hace en equilibrio respetando las zonas rurales y nuestro compromiso con los vecinos. Porque el crecimiento de Corvera es un crecimiento ordenado”, abundó Iván Fernández, quien ha añadido: “Con la puesta en marcha de estos proyectos, Corvera consolida su posición como municipio atractivo para vivir, trabajar e invertir, contribuyendo activamente a la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Somos un concejo con alma y tradición industrial, y este tipo de iniciativas también garantizan nuestro futuro como referente para la industria asturiana”.