Fallece Enrique Fernández Díaz, "Kike Ferrador", fundador de la Sociedad Deportiva Cancienes

El club lamenta la pérdida del popular entrenador de la comarca de Avilés y agradece su "herencia" tras toda una vida dedicada al deporte

Kike Ferrador, en una imagen de archivo.

Kike Ferrador, en una imagen de archivo. / Lne

Amanda Granda

Nubledo

Kike Ferrador apenas era un niño cuando decidió crear su primer equipo de fútbol. Se llamó Llano Ponte, marca digna de un buen avilesino, y consiguió su equipación con la venta de unas rifas que hicieron sus jugadores. En aquel tiempo la entrada de la noche sorprendía a los niños de la villa después de horas de balón, y fue así como se forjó una pasión en Ferrador que, para muchos, es una huella imborrable.

Este viernes el fúbol avilesino está de luto tras el fallecimiento de Enrique Fernández Díaz, fundador de la Sociedad Deportiva Cancienes y ex entrenador de nombres como el Real Avilés, la Sociedad Deportiva Navarro y el Club Deportivo Raíces. Aunque nunca se decantó por su faceta como futbolista, el técnico trazó una trayectoria con los colores del cancienes que llevó a reconocer su nombre como campeón de Asturias por encima de Sporting y de Oviedo en la categoría de los benjamines. La magia que Ferrador consiguió inculcar con el balón fue tal que llegó a impulsar la entrada de al menos cuatro jugadores en Primera División: Emilio Menéndez, Manel Menéndez, Julio Iglesias y Ovidio Bango, sus promesas del 81-82.

La labor del entrenador por la ilusión, la infancia y el deporte fue reconocida hace apenas un año por el Ayuntamiento de Corvera, que rindió honores a tal trabajo renombrando con su firma la cancha de Cancienes. Hoy, el deporte avilesino y el club que ha dejado como herencia, lamentan la defunción de Ferrador.

