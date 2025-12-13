Corvera construirá una caseta auxiliar a la pista de Villa

El Ayuntamiento de Corvera va a construir una caseta de servicios auxiliares anexa a la pista deportiva del concejo de Villa. Con tal motivo, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, acompañado del concejal de obras, Jorge Suárez, y del concejal de festejos, Rafael Alonso, se han trasladado hasta el lugar para tener una reunión con vecinos de Villa y miembros de la asociación de vecinos. En esta reunión, el regidor local les ha presentado el proyecto de la nueva construcción y ha recibido in situ las aportaciones para llevar adelante el proyecto. La inversión estimada de la actuación, a falta de la finalización del proyecto definitivo, se sitúa en torno a los 50.000 euros.

El proyecto contempla una edificación de 36 metros, con una altura máxima prevista para la cubierta de 4,20 metros. La distribución interior se organiza en dos espacios principales, articulados a través de un pequeño vestíbulo de acceso: un aseo/vestuario unisex completamente accesible para personas con movilidad reducida y un área de almacén, que tendrá la mayor superficie del edificio.

“Desde el equipo de gobierno entendemos que los proyectos municipales deben contar con la voz y la participación de nuestros vecinos, porque son ellos quienes mejor conocen las necesidades de cada lugar. En este caso, antes de iniciar los trámites que lleven a la construcción de la caseta auxiliar en la pista deportiva de Villa, hemos querido compartir y escuchar las aportaciones del vecindario, que siempre enriquecen el proyecto y lo hacen más útil para todos”, comentó el regidor, el socialista Iván Fernández.

Una vez presentado el proyecto a los vecinos de Villa, y tener el visto bueno de la asociación de vecinos, este va a empezar su recorrido administrativo: se va a llevar a licitación pública para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y, más adelante, la mesa de contratación pública decida cuál de las presentadas hace realidad el proyecto. Se prevé que la caseta entre en funcionamiento en el verano que viene, 2026.

Fernández destacó que en Corvera existen tres parroquias rurales: Molleda, Villa y Solís. "Las tres cuentan con su pista deportiva cubierta con posibilidad de ser cerrada. Molleda y Solís tienen ya un edificio auxiliar anexo y Villa era la que aún le faltaba tener este equipamiento, que es lo que vamos a hacer ahora, de tal manera que las tres parroquias rurales tendrán equipamientos de similares características”, subrayó.