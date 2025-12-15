Rodríguez Nares estrena su tradicional belén en Parque Astur

Manuel Rodríguez Nares inicia la ya tradicional exposición de belenes de Corvera, como suele ser habitual, en el centro comercial Parque Astur. El tradicional diorama de Rodríguez Nares, con más de seiscientas figuras, podrá visitarse hasta el próximo lunes 5 de enero. Las dimensiones del nacimiento con un claro guiño asturiano son de sesenta metros cuadrados. Rodríguez Nares es un experto belenista corverano. La primera instalación pública que realizó fue hace dieciocho años en Las Vegas y posteriormente, trasladó su artesanía al centro comercial de Trasona.

Según detalló el artesano, la instalación del belén ha llevado dos semanas de trabajo entre tres personas, entre otras detalles, para la colocación de edificios y las diversas figuras humanas y animales sin olvidar el el cableado interior para alimentar las luces y los motores que mueven el agua de la cueva. "Nares nos sorprende cada año con un trabajo minucioso que no solo es representativo de la actividad belenista, también hace guiños a nuestra historia, a Corvera y Asturias con la inclusión de elementos patrimoniales y artísticos", expresó el alcalde, Iván Fernández, sobre elementos como la basílica de Covadonga o la cueva de la Santina. Fernández estuvo acompañado por el edil de Cultura, José Luis Montes; el gerente de ParqueAstur, Ángel Martín y el autor, capaz de crear más de 20.000 piezas de madera, cartón y escayola, entre otras, para recrear el portal de Belén, oficios tradicionales asturianos c0mo la apicultura o la elaboración de la sidra y otros detalles andaluces como puede ser una almazara o el varear de los olivos porque el autor, que llegó a Corvera en los años setenta, es natural de Jaén.