Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)

Los amantes de la moda y las marcas están de enhorabuena. La cadena Fifty Factory –pertenece al Grupo Tendam, que es como se llamaba el Grupo Cortefiel hasta hace no mucho– ya ha abierto las puertas de su tienda en el centro comercial de Trasona, es decir, en Parque Astur.

La empresa llevó a cabo obras de adecuación de dos locales –casi 800 metros cuadrados–. Fifty Factory cuenta, actualmente, con 54 tiendas en España. La marca abrió por primera vez en Asturias en San Martín del Rey Aurelio, en el centro comercial Valle de Nalón, aunque cerró sus puertas. La tienda del centro comercial de Trasona, sería la segunda desde que llegaron a la región. Fifty Factory cuenta además con 15 tiendas en el extranjero, en Portugal, Serbia, Croacia, Hungría y México.

La cadena se dedica a vender ropa con grandes descuentos de las marcas que controla el Grupo Tendam, que es su matriz. Así cuentan a la venta con prendas de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret o Milano. Para ello ha elegido un emplazamiento estratégico del centro comercial de Corvera.

"FIFTY es la cadena del Grupo Tendam dedicada a la venta de prendas, con grandes descuentos, de sus marcas: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret y Milano y prendas de terceros como Only y Pieces, Vero Moda, Slow Love y Levi’s y Jack and Jones, Levi’s, Selected y Dockers. Actualmente cuenta con puntos de venta en España, Portugal, Serbia y Bosnia, y tienda online www.fiftyoutlet.com. En las tiendas, y en la web, podrás encontrar prendas de vestir, complementos, calzado o ropa interior tanto de hombre como de mujer. Cada día ofrecemos nuevos productos que provienen de los excedentes de producción de cada marca. De esta manera, podrás disfrutar de ofertas irresistibles que únicamente están disponibles durante unos días y en cantidades limitadas. Todos los productos son sometidos a estrictos controles de calidad. Los ponemos a tu disposición a precios mucho más bajos, sin que tengas que renunciar al mejor diseño y calidad", explican en su página web.

Una apertura que se suma a las nuevas incorporaciones que ha llevado a cabo el centro comercial este 2025. El centro comercial corverano acogió la apertura de la tienda MGI que se dedica a la venta de todo tipo de productos: menaje de hogar, electrodomésticos y juguetes.

Lo hace, además,a un precio asequible: desde los 5 hasta los 20 euros. El local que cuenta supera los 700 metros cuadrados. La apertura de este bazar vino a contrarrestar la marcha de Forum Sport. En esa línea se va a mover que Fifty Factory y es que Stradivarius, del grupo Inditex, cerró también en febrero en el centro comercial de Corvera. La vacante que dejó la cubre ahora el Grupo Cortefiel.