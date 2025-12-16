Aterriza en Avilés la pastelería viral más moderna y colorida: gofres de arcoíris, tortitas en forma de osito, o cupcakes en forma de unicornio

La cafetería más 'instagrameable' aterriza en en el centro comercial ParqueAstur. Kawaii Café vuelve a Asturias. Tortitas en forma de osito, gofres de arcoiris o cupcakes en forma de unicornio son algunas de las propuestas del próximo local que ya cuenta con una cafetería en Oviedo y también espera abrir próximamente en Gijón "el más grande hasta la fecha".

La cafetería abrirá sus puertas el próximo 20 de diciembre en el C.C. Parque Astur de Asturias. "Quien madruga… ¡Kawaii Café le ayuda! Cuanto antes vengas mucho mejor, ¡estaremos repartiendo regalos a los 75 primeros por cada 15 euros de consumición!", cuentan desde Kawaii Café a través de un post que han colgado en su cuenta oficial de Instagram

Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es Kawaii Café? La marca se define como "random", "auténtica" y tiene como objetivo alejarse de la normalidad. Por ello, su imagen ya es toda una declaración de intenciones: dejar claro que el interior de la cafetería es un lugar especialmente destinado a los amantes del café y de los dulces, pero también de la cultura japonesa y especialmente del manga y del anime.

En su carta hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella. Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, "·el sándwich de queso más cute que verás", aseveran en su carta. La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol.

"No somos convencionales. En Kawaii Café te atienden ‘maids’ que te harán un hechizo para que la comida esté más rica. Tienes atrezzo a tu disposición para disfrazarte mientras meriendas tortitas en forma de osito, gofres de arcoiris o cupcakes en forma de unicornio, entre otras muchas opciones. Una experiencia divertida y única apta para todos los públicos", cuentan desde la empresa.

La "cafetería más cute" nace de la mano de "África y Joaquín y la idea de Kawaii Café surge durante un viaje a Guatemala. Como la mayoría de jóvenes estábamos completamente perdidos con qué hacer con nuestra vida. Sabíamos que queríamos emprender, pero no teníamos ni idea de qué hacer ni por donde empezar. Los trabajos de oficina y delante de un ordenador no van con nosotros. Queríamos un negocio como los de antes, algo que no tuviese que ver con emprender de manera digital. A Joaquín le encanta el café y propuso… ¿Por qué no montamos una cafetería? Y ahí empezó todo. Sabíamos que queríamos trasladar nuestra personalidad a nuestro negocio para poder sentirnos siempre nosotros mismos. Así que, eso hicimos. Ideamos Kawaii Café tal y como nosotros somos. Gracias a esto, hemos conseguido que Kawaii Café sea una de las cafeterías más originales de Madrid, con una propuesta única donde ir a tomar un café con amigos se convierte en una fantasía que te traslada de nuevo a tu infancia.".