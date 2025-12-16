Carreño, Corvera, Gozón y Llanera proyectan un plan periurbano sostenible

Los alcaldes de Carreño (Ángel García), Corvera (Iván Fernández), Gozón (Jorge Suárez) y de Llanera (Eva Pérez) dieron ayer a conocer un plan conjunto de Desarrollo Sostenible Periurbano de Asturias, una iniciativa pionera en la región que busca aterrizar los compromisos de la Agenda 2030 a nivel local. Una iniciativa que se lleva a cabo a través de la Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano (ADICAP). Lo que tratarán en adelante los cuatro municipios implicados y la Administración regional es definir acciones prioritarias a corto y medio plazo, con el objetivo de fortalecer un modelo de desarrollo que combine progreso económico y sostenibilidad ambiental y social.

"La Agenda 2030 nos servirá de ayuda para captar fondos de otras administraciones; es la llave que nos abre las puertas a proyectos de futuro para nuestros concejos, que contribuirán a mejorar la vida de nuestros vecinos. Trabajar en este objetivo de forma coordinada entre varios ayuntamientos y con el Principado constituye un ejemplo de buenas prácticas y nos demuestra que colaborando se pueden alcanzar mayores beneficios para nuestros territorios", subrayó el alcalde de Corvera, Iván Fernández. En la sesión de ayer también estuvieron presentes

Solo cinco municipios asturianos cumplen actualmente los requisitos para acceder a las ayudas europeas vinculadas a la Agenda 2030, por lo que esta alianza estratégica cobra especial relevancia para aprovechar los recursos disponibles y canalizarlos hacia proyectos de impacto real en el territorio. Así, el plan se plantea como una iniciativa transversal y multiactor, que busca implicar de forma coordinada a los sectores público, privado, social y académico, con una premisa compartida: "que nadie se quede atrás", como ha comentado Beatriz González.

Los ayuntamientos implicados consideran que el territorio que conforman constituye un enclave idóneo para acoger inversión privada dedicada a la sostenibilidad, gracias a sus infraestructuras, su localización estratégica y su compromiso político con el desarrollo verde. Durante la reunión, se ha presentado el documento base con las líneas estratégicas de trabajo, que va a llevar a una nueva fase donde se van a para concretar proyectos que puedan tener un desarrollo factible. Además, la reunión ha servido para seguir uniendo esfuerzos y coordinar proyectos comunes que permitan elevar la escala de actuación y acceder a mayores inversiones, favoreciendo un desarrollo más equilibrado, innovador y sostenible para el conjunto de la comarca.