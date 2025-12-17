Niños y jóvenes disfrutarán de diferentes fiestas de prenochevieja por edades el día 27 en Corvera
El Llar de Las Vegas acoge una sesión denominada "La última noche" con dos Dj a partir de las 22.30 horas y para mayores de 17 años
I. G.
Corvera presenta una variada oferta navideña focalizada en los niños y también en los jóvenes, y quiere que los menores puedan festejar también el fin de año, eso sí antes de Nochevieja. La fecha elegida será el próximo sábado 27 y se han programado diferentes celebraciones en función de la edad.
Así, por ejemplo, habrá una fiesta matinal para peques de 4 a 7 años, y otra por la tarde, entre las 17.00 y las 20.00 horas, para menores de 8 a 11 años en la ludoteca “El bosque de los gamusinos”, situada en la plaza Valladolid número 4 de Las Vegas. Para estas fiestas es necesaria inscripción previa.
La oferta va a más. Los adolescentes, de 10 a 17 años, disfrutarán de su propia “Despedida del año” en el Espacio Joven de la calle Jovellanos de Las Vegas, a partir de las 18.00 horas y hasta las 22.00, con música, campanadas y karaoke, entre otras actividades.
“La programación navideña en Corvera busca que nadie se quede sin disfrutar”, sostiene la vicealcaldesa, Patricia Suárez, quien avanzó además que El Llar acogerá esa jornada una fiesta nocturna pensada para jóvenes a partir de 17 años. La fiesta de prenochevieja juvenil, denominada “La última noche”, contará con la música de los djs Jairo Ortal y Rvs.
“Queremos que estas fiestas sean también un punto de encuentro, alegría y convivencia. Es nuestra forma de agradecer el entusiasmo con el que la infancia y la juventud participan en las actividades municipales. Por eso invitamos a todos los niños, niñas y jóvenes a participar y disfrutar de estas fiestas de prenochevieja”, manifestó Patricia Suárez, quien defendió además el espíritu alegre y comunitario de Corvera en estas fechas tan especiales.
Suárez participó ayer en una reunión con las familias de los pequeños inscritos en la Escuela de Vacaciones de Navidad en el concejo. El acto contó además con la presencia del alcalde, Iván Fernández, quien explicó que el número de participantes en esta iniciativa, nacida para conciliar la vida familiar, suma 31 menores.
“Se han inscrito 16 niños en la primera semana —22, 23 y 26 de diciembre— y 15 en la segunda —29 y 30 de diciembre y 2 y 5 de enero—”, detalló, recordando que es la primera vez que se desarrolla la Escuela de Vacaciones en este período del año. El plazo de inscripción para las actividades de la segunda semana permanece abierto hasta el próximo viernes 19.
La Escuela de Vacaciones está dirigida a menores de 3 a 14 años y se desarrollará, de manera general, entre las 9.00 y las 14.00 horas. Además, se ofrece servicio de desayuno y cuidadores desde las 7.30 hasta las 9.00 horas, y comida con personal cuidador entre las 14.00 y las 16.00 horas.
“En esta actividad fomentamos valores como la convivencia, el respeto y el aprendizaje a través del juego y las actividades lúdicas”, concluyó el alcalde de Corvera.
