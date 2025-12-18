Un "belén interplanetario" de Playmobil llega a Las Vegas

El centro social de Las Vegas no está en Marte, sin embargo, la asociación "Asturclics" ha planteado en ese edificio municipal "un belén interplanetario" a través de figuras de Playmobil y ambientado en ese planeta. El montaje, de unos diez metros cuadrados, ha renovado el tradicional nacimiento para llevarlo a un entorno futurista. El diorama combina figuras, naves espaciales, robots, vehículos y artefactos tecnológicos. El montaje cuenta con más de trescientas piezas.

Detalle de la exposición con el portal de belén futurista. | A. C,

"Esta iniciativa invita al público a descubrir una forma distinta de celebrar la Navidad, donde la tradición se une a la imaginación y la exploración espacial, ofreciendo una propuesta visual única que despertará la curiosidad de pequeños y mayores", señaló el alcalde, Iván Fernández, que visitó la exposición junto a un grupo de escolares. La muestra está abierta al público hasta el 10 de enero y contará con visitas organizadas para los centros educativos del concejo.