Un "belén interplanetario" de Playmobil llega a Las Vegas
La asociación Asturclics monta un nacimiento futurista ambientado en Marte en el centro social que se podrá visitar hasta el 10 de enero
I. García
El centro social de Las Vegas no está en Marte, sin embargo, la asociación "Asturclics" ha planteado en ese edificio municipal "un belén interplanetario" a través de figuras de Playmobil y ambientado en ese planeta. El montaje, de unos diez metros cuadrados, ha renovado el tradicional nacimiento para llevarlo a un entorno futurista. El diorama combina figuras, naves espaciales, robots, vehículos y artefactos tecnológicos. El montaje cuenta con más de trescientas piezas.
"Esta iniciativa invita al público a descubrir una forma distinta de celebrar la Navidad, donde la tradición se une a la imaginación y la exploración espacial, ofreciendo una propuesta visual única que despertará la curiosidad de pequeños y mayores", señaló el alcalde, Iván Fernández, que visitó la exposición junto a un grupo de escolares. La muestra está abierta al público hasta el 10 de enero y contará con visitas organizadas para los centros educativos del concejo.
