L’Academia de la Llingua Asturiana vien de dar un pasu determinante nel enseñu del asturianu. La institución ta acabante editar el primer volume de "Noyos": un métodu formativu especialmente diseñáu pa persones adultes.

Noyos ye un métodu d’alfabetización n’asturianu que garra’l Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües, como base pa graduar los diferentes niveles. Esti proyeutu va desendolcar los niveles elementales (A1 y A2), medios (B1 y B2) y superiores (C1 y C2). Entamaos, en xunto, pa responder al progresu académicu de cada escolín. El primer volume, "Noyos 1", correspuende al nivel A1, y yá ta nes llibreríes.

"Noyos" ye un proyeutu qu’axunta una visión pedagóxica moderna, materiales multimedia y una cadarma basada nos estándares europeos. "Noyos" ye una ferramienta innovadora pal enseñu del asturianu p’adultos. Axunta llibru impresu con una plataforma dixital que complementa l’aprendizaxe con una escoyeta de recursos dixitales (vídeos, audios y exercicios interactivos), onde l’alumnáu y el profesoráu puen allegase a material audiovisual y actividaes complementaries diseñaes pal autoestudiu.

"Noyos" ye, en xunto, un amiestu de rigor académicu, innovación pedagóxica y compromisu social. "Noyos" ye una amuesa de que l’asturianu puede -y debe- tener materiales de calidá, modernos y comparables a los d’otres llingües. Da-y dignidá al enseñu de la llingua y proyeuta una imaxe d’asturianu del sieglu XXI qu’axuda a afitar l’enseñu regláu del nuesu idioma.