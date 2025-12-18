Noyos
L’Academia de la Llingua Asturiana ta acabante asoleyar el primer nivel del proyeutu formativu d’asturianu p’adultos, "Noyos".
L’Academia de la Llingua Asturiana vien de dar un pasu determinante nel enseñu del asturianu. La institución ta acabante editar el primer volume de "Noyos": un métodu formativu especialmente diseñáu pa persones adultes.
Noyos ye un métodu d’alfabetización n’asturianu que garra’l Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües, como base pa graduar los diferentes niveles. Esti proyeutu va desendolcar los niveles elementales (A1 y A2), medios (B1 y B2) y superiores (C1 y C2). Entamaos, en xunto, pa responder al progresu académicu de cada escolín. El primer volume, "Noyos 1", correspuende al nivel A1, y yá ta nes llibreríes.
"Noyos" ye un proyeutu qu’axunta una visión pedagóxica moderna, materiales multimedia y una cadarma basada nos estándares europeos. "Noyos" ye una ferramienta innovadora pal enseñu del asturianu p’adultos. Axunta llibru impresu con una plataforma dixital que complementa l’aprendizaxe con una escoyeta de recursos dixitales (vídeos, audios y exercicios interactivos), onde l’alumnáu y el profesoráu puen allegase a material audiovisual y actividaes complementaries diseñaes pal autoestudiu.
"Noyos" ye, en xunto, un amiestu de rigor académicu, innovación pedagóxica y compromisu social. "Noyos" ye una amuesa de que l’asturianu puede -y debe- tener materiales de calidá, modernos y comparables a los d’otres llingües. Da-y dignidá al enseñu de la llingua y proyeuta una imaxe d’asturianu del sieglu XXI qu’axuda a afitar l’enseñu regláu del nuesu idioma.
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
- Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto