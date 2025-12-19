El ciclo teatral de diciembre de Corvera llega a su ecuador

El ciclo teatral de diciembre con funciones en El Llar de Las Vegas y La Lechera de Cancienes ha llegado a su ecuador. El lunes 22, el odeón de Las Vegas retomará la actividad con un espectáculo de danza, que será la primera de las últimas cuatro representaciones artísticas que se darán cita en el concejo en lo que resto de año. "Zig zag danza" montará "Postales rotas" en El Llar. Al día siguiente, la escena pasa a La Lechera donde habrá teatro de la mano de "Padre Coll" que montará "D’aquí y d’allá". El teatro profesional regresará al Llar con la obra de Jaleo "El Fantasma de Canterville" la tarde del día 26 y el lunes 29 "Teatru Carbayín" cerrará el ciclo con "El disparate". Todas las funciones están previstas a partir de las 19.00 horas.