Corvera otorga nueve ayudas a autónomos del concejo
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera ha otorgado nueve subvenciones a personas emprendedoras del municipio dentro de la convocatoria de ayudas municipales destinadas a subvencionar a personas que desde una situación de desempleo iniciaron actividades económicas como autónomos. En el caso de esta convocatoria, las personas beneficiarias comenzaron la actividad por cuenta propia en Corvera entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.
De los nueve beneficiarios, cuatro cuentan con locales abiertos al público y han recibido 1.800 euros cada uno. Los otros cinco, al carecer de local, han percibido 1.000 euros cada uno. De esta manera, el Ayuntamiento ha destinado a estas ayudas 12.200 euros. Entre los beneficiarios hay seis mujeres y tres hombres con centros de trabajo en Los Campos, Cancienes, Las Vegas y Trasona.
