Pista de salida para las obras de ampliación del cementerio de Nuña, en Corvera, que tendrá 80 nichos más

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la empresa Excavaciones Arlós SL las obras de ampliación del cementerio de Nuña, en la parroquia de Cancienes, en el concejo de Corvera. La actuación supone una inversión de 75.036 euros.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo bloque con 80 nichos en módulos prefabricados de hormigón armado en la zona suroeste del cementerio, colindantes con la última ampliación ejecutada. En total se ejecutarán 20 columnas en cuatro alturas. En la parte delantera de los pabellones de nichos se adecuará una acera de tres metros de ancho.

La actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado desarrolla junto a los ayuntamientos para mejorar y conservar infraestructuras de competencia municipal en concejos de menos de 20.000 habitantes.

"Quiero trasladar mi satisfacción al ver cumplido el compromiso alcanzado con nosotros por parte del Principado dentro del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería para acometer esta ampliación. Hace apenas unos meses el Ayuntamiento ejecutó una primera ampliación del cementerio municipal, con 80 nuevos nichos y 120 columbarios. Para anticiparnos a las necesidades futuras, solicitamos al Principado que asumiera la segunda fase de la ampliación, cuya licitación acaba de iniciarse", destacó Iván Fernández, alcalde del concejo al conocerse la inversión. El regidr quiso recordar la petición que realizó a la Consejería. "En su día pedimos que los trámites administrativos se activaran una vez pasado el 1 de noviembre, por respeto a esas fechas y para evitar interferencias, y agradecemos que hayan cumplido con ese compromiso", detalló Fernández.