Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: "El madrugón vale la pena"

«Me he levantado a las seis de la mañana para poder estar aquí la primera. Desde que me enteré de que iba a abrir sabía que quería estar en el primer día», reconoce Ainara Galán. Ella era la primera de una larga cola que llegó a superar el medio centenar de personas. ¿El motivo? La última inauguración de ParqueAstur. El «Kawaii Café» ha abierto sus puertas en el centro comercial corverano, congregando a centenares de familias que, llamados por la temática de la cafetería, madrugaron para no perderse las primeras horas de este fenómeno que triunfa en ciudades como Oviedo, Madrid o Murcia.

«Les sigo en redes sociales y estaba muy pendiente para ver cuando abrían aquí. Desde las siete de la mañana estoy haciendo cola, el madrugón vale la pena», confiesa Galán, que lideraba la cola junto a Olivia Rodríguez, Daniel Álvarez y Carla Belick. «Mi hija es super fan de esta temática y lleva días diciendo que quiere venir. Esta apertura es una gran idea», apunta Rodríguez.

Detrás de este grupo estaban Malena Morán, de La Toba, y Alba García, de Llaranes, que mientras esperaban por su pedido aprovechaban para hacerse fotos con una pared llena de peluches que hay en el establecimiento. «Nos encanta esta temática. Hemos madrugado mucho para poder ser las primeras, nos moríamos de ganas por entrar», reconocen las avilesinas.

Tras abrir las puertas a las 10 horas, poco a poco empiezan a salir los primeros pedidos. Cafés con chocolate formando caras de gatitos, tortitas… Todo ello con una receta mágica, que, aseguran las camareras, hace que los desayunos sepan incluso mejor. «A mí me arrastró mi nieta, y cómo voy a decirle que no», comenta Gonzalo Rodríguez mientras apunta lo que va a pedir Nora Alonso. «Es Navidad y hay que cumplir los deseos de los niños. Verla tan contenta hace que valga la pena el madrugón», asegura.

En la carta del «Kawaii Café» hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella. Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, «·el sándwich de queso más cute que verás», aseveran en su carta. La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol.