Arcelor, corazón de Asturias
Las consecuencias de la actual crisis industrial
No es la primera carta que escribo avisando de los problemas de Arcelor en Asturias.
En estos momentos tan difíciles que tiene Arcelor con el horno alto, con muchos problemas, vemos una vez más que Arcelor es el corazón de Asturias, vemos cómo en cascada la empresa auxiliar empieza a tener problemas serios y a mandar para casa a trabajadores de ERTE y cómo la siderometalúrgica prolonga una regulación para dos años más.
Que nadie se equivoque, que esto es muy serio, y uno que ve cómo el gobierno de Asturias sí está poniendo todo de su parte , y vemos cómo esta extrema derecha solo se preocupa de derribar a este gobierno.
Pero todavía no les oí abrir la boca y arrimar el hombro para ayudar en un momento tan difícil como este. Que no se olviden que si Arcelor va mal, nos va ir mal a todos los asturianos, así que, en estos momentos, arrimen el hombro y ya tendrán tiempo para la política. Asturias está en un momento difícil. No solo Arcelor, sino otra empresa emblemática como Cristalería también tiene problemas con la inversión del horno. Asturias necesita en estos momentos la ayuda de todos y ya habrá tiempo para la política.
