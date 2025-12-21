Camina y Barreo se unen al saneamiento general de Corvera
«Con estas obras demostramos con hechos que no hay diferencias entre zonas urbanas y rurales», asegura el alcalde Iván Fernández
s. F.
Ha terminado la primera fase del proyecto de saneamiento de los núcleos rurales de Camina y Barreo, en la parroquia corverana de Cancienes. Y ha terminado con la renovación del asfalto. La intervención se desarrolló para atender una reclamación vecinal: una red de recogida y conducción de aguas residuales domésticas.
Estas obras, cuya inversión ha sido de alrededor de 141.000 euros, benefician directamente a las viviendas que hasta ahora carecían de conexión al sistema de saneamiento municipal. La actuación también ha incluido la reposición de servicios afectados, la gestión de residuos y la limpieza de las cunetas de todo el camino de la primera fase.
El alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández, explicó: «Con este proyecto damos respuesta a una necesidad histórica de los vecinos: garantizamos un saneamiento moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Es un ejemplo del esfuerzo que realizamos en las zonas rurales de Corvera, y lo hacemos convencidos de que tiene que ser así. Demostramos con hechos que no hay diferencia entre las zonas urbanas más pobladas y las zonas rurales menos pobladas. En este caso hemos hecho un esfuerzo de inversión de 15.600 euros por enganche en cada vivienda».
La nueva red está formada por cinco colectores principales y ramales, con más de 748 metros de tuberías, además de nueve acometidas y 26 pozos de registro. Se trata de una infraestructura necesaria para la mejora de la calidad de vida vecinal y del medio ambiente. Hasta ahora, los núcleos rurales de Camina y Barreo carecían de un sistema de saneamiento doméstico. Con este proyecto, se ha garantizado la correcta recogida de las aguas residuales de 6 viviendas en Camina, 2 en Barreo y a una nave industrial, mejorando las condiciones ambientales y sanitarias.
«Las obras de saneamiento y abastecimiento son las más costosas y menos visibles, pero son imprescindibles para asegurar la calidad de vida», resumió Fernández. n
