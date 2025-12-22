Los Corresponsales Juveniles acompañan a los mayores de Trasona

Los Corresponsales juveniles de Corvera visitaron a las personas mayores de la Residencia Mejora de Trasona, donde les entregadron unas postales navideñas y han realizado juntos un taller de decoración de dulces navideños. Jóvenes y mayores han pasado una mañana de diversión y de confraternidad, una jornada en la que los han acompañado el alcalde, Iván Fernández, y la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez.

Esta actividad se inscribe dentro de los talleres intergeneracionales navideños del alumnado de Los Campos, Cancienes y Las Vegas donde han ido visitando diversas residencias, y repartido postales, cantado villancicos, entre otras actividades. Hoy les ha tocado el turno a los Corresponsales juveniles, diez jóvenes de Corvera que informan y tratan de incentivar la participación juvenil en la vida pública del concejo.

Los corresponsales juveniles les han hecho entrega a las personas residentes de postales personalizadas, con un dibujo y expresamente dirigidas a cada una de ellas, realizadas por el alumnado de primaria y secundaria de los colegios de Corvera. Posteriormente, han realizado un taller de decoración de dulces navideños. Esta es una de las diversas actividades que desde el Ayuntamiento de Corvera se realizan dentro de su programa de prevención de la Soledad No Deseada, en este caso denominada “Adopta un/a abuelo/a”.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha destacado que “estas fechas "nos recuerdan que la Navidad no es solo un momento para celebrar, sino también para compartir y acompañar. Hoy nuestros corresponsales juveniles nos han dado una lección de generosidad y cariño, acercándose a las personas mayores y regalándoles su tiempo, su alegría y su compañía. En Corvera seguimos creyendo que la mejor manera de construir comunidad es estando cerca los unos de los otros, tendiendo la mano y valorando lo que nos une. Esa es la verdadera esencia de la Navidad y del espíritu solidario que queremos que siga guiando nuestro concejo durante todo el año.”