La justicia da la razón al Ayuntamiento de Corvera ante su negativa a autorizar un parque de baterías en suelo rústico (y estas son las razones)

Sendas sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dan la razón al Ayuntamiento de Corvera y confirman que actuó conforme a derecho al denegar la licencia solicitada por una empresa que pretendía instalar en suelo no urbanizable de interés agrario en Nuña, en Cancienes, una planta de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías. Así, tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo como el TSJA han desestimado íntegramente los recursos interpuestos por la empresa y han dado la razón al Ayuntamiento, imponiendo además las costas procesales a la compañía.

La empresa pretendía instalar la planta de almacenamiento en suelo no urbanizable de interés agrario, pero el Ayuntamiento de Corvera le denegó la licencia defendiendo que no cumplía la normativa municipal. Las sentencias afirman que la empresa constituye una industria energética y, por lo tanto, su uso está expresamente prohibido en suelo no urbanizable de interés agrario, tal y como lo indica el Plan de Ordenación Urbana de Corvera. El fallo rechaza que el proyecto pueda acogerse a procedimientos excepcionales como estudios de implantación, planes especiales o autorizaciones autonómicas, dado que el planeamiento municipal establece que no se pueden autorizar actividades industriales en suelos rústicos o de especial protección agraria.

Iván Fernández, alcalde de Corvera, ha señalado que estas resoluciones judiciales “ratifican el compromiso que adquirimos con los vecinos de Nuña y del conjunto de las zonas rurales. Cumplimos nuestra palabra: dijimos que este tipo de proyectos no tendrían cabida en el medio rural y los hechos demuestran que así ha sido. En Corvera hay espacio para iniciativas energéticas e industriales, pero donde corresponde: en los suelos industriales, que es lo que estamos haciendo, Asturias y su industria necesita de energía, demostramos que es compatible el desarrollo industrial y el cuidado de nuestras zonas rurales, tenemos mayoría suficiente para poder cambiar el planeamiento urbanístico, pero no lo hacemos, mantenemos la promesa que hicimos a los vecinos”.

Con esta sentencia, el Ayuntamiento de Corvera reafirma su defensa del planeamiento urbanístico vigente y su compromiso con un modelo de crecimiento responsable, basado en la legalidad, el respeto vecinal y la sostenibilidad del territorio. Esta política, remarco el regidor, responde a “un modelo de desarrollo sostenible, en el que la protección del entorno natural y agrario es perfectamente compatible con la generación de actividad y empleo”, abundó el Alcalde, quien ha querido resaltar que desde el Consistorio defienden "un progreso ordenado y equilibrado. Apostamos por atraer proyectos que dinamicen la economía local, pero sin comprometer el cuidado de nuestras zonas rurales. Cada cosa en su lugar: las industrias en suelos industriales, y el campo, para el campo y la zona rural”, zanjó