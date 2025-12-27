Corvera se blinda contra acciones delictivas y amplía el dispositivo de videovigilancia (el número de cámaras y los lugares dónde se instalarán)

El Ayuntamiento de Corvera instalará 19 nuevas cámaras de videovigilancia que ampliarán el sistema ya existente. Con estas nuevas cámaras, serán 89 las que el consistorio tenga instaladas con el fin prevenir delitos y proteger el patrimonio público, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales.

"De esta manera, por primera vez, se van a instalar cámaras en zonas rurales", ha señalado este sábado el alcalde de Corvera, Iván Fernández. La inversión de los nuevos aparatos asciende a 86.000 euros y permitirá una mayor cobertura de vigilancia en áreas de "especial relevancia".

Las cámaras cuentan con la autorización de la Delegación del Gobierno en Asturias, en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil. "Las nuevas cámaras, y las que ya están instaladas, en ningún caso sustituyen la presencia de la Policía Local, sino que constituyen una herramienta de apoyo y acompañamiento, de hecho, en estos momentos, es cuando más efectivos de la Policía Local hay en Corvera", ha aclarado el regidor.

El Ayuntamiento de Corvera instaló las primeras cámaras de videovigilancia en 2018, cuando adquirió 18 dispositivos. Posteriormente, la red se fue ampliando con más dispositivos hasta alcanzar las 70 cámaras actuales, todas ellas de tecnología IP, con una resolución que permite la grabación de vídeo a varios megapíxeles a color, prácticamente en la oscuridad, a las que se van a unir las diecinueve cámaras nuevas, con lo que habrá un total de 89 cámaras.

Actualmente, la plantilla de la Policía Local de Corvera está cubierta. Son 20 efectivos los efectivos con los que cuenta el municipio: 18 agentes en patrulla, 2 en la oficina y una persona dedicada a tareas administrativas. "Corvera cuenta actualmente con una ratio de casi seis cámaras por cada 1.000 habitantes, una cifra superior a la media del entorno. Es como si Avilés tuviera instaladas 470 cámaras y Gijón contara con 1.500", ha destacado el regidor.

Fernández ha subrayado que "la función principal es disuadir la comisión de hechos delictivos y, en caso de producirse, facilitar su esclarecimiento mediante la obtención de información precisa y verificada".