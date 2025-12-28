Corvera sumará 19 nuevas cámaras para dar más seguridad a la zona rural
El municipio amplía su red y pasará a contar con 89 dispositivos que ayudan, defiende el Alcalde, a esclarecer delitos y con un claro fin disuasorio
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera prevé instalar próximamente otras diecinueve nuevas cámaras de videovigilancia que ampliarán el sistema actual. Una vez colocadas en diferentes puntos del concejo, el municipio corverano contará con 89 instaladas con el fin de prevenir delitos y la protección del patrimonio público. "Las nuevas cámaras serán instaladas por primera vez en las zonas rurales del concejo", destacó el alcalde, Iván Fernández.
La inversión de los nuevos aparatos asciende a 86.000 euros y permitirá una mayor cobertura de vigilancia en áreas de especial relevancia. "Esta mejora en los medios técnicos reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad ya que se prevé seguir extendiendo el sistema en futuras fases", indicó.
Este desembolso permitirá ampliar el sistema de videovigilancia actual, optimizará los recursos públicos y reforzará la seguridad de personas, bienes e instalaciones municipales, destacaron desde el Ayuntamiento, que avanzan además que la instalación de estos dispositivos cuenta con autorización de la Delegación del Gobierno en Asturias y en ubicaciones coordinadas entre la Policía Local y la Guardia Civil.
"Las nuevas cámaras, y las que ya están instaladas, en ningún caso sustituyen la presencia de la Policía Local, sino que constituyen una herramienta de apoyo y acompañamiento, de hecho, en estos momentos, es cuando más efectivos de la Policía Local hay en Corvera. Así, la función principal de las cámaras es disuadir la comisión de hechos delictivos y, en caso de producirse, facilitar su esclarecimiento mediante la obtención de información precisa y verificada", detalló Iván Fernández.
El Ayuntamiento de Corvera instaló sus primeras cámaras de videovigilancia en 2018 tras adquirir un total de 18 dispositivos. Posteriormente, la red se fue ampliando con más hasta alcanzar las 70 cámaras actuales, todas ellas de tecnología IP, con una resolución que permite la grabación de vídeo a varios megapíxeles a color, prácticamente en la oscuridad, a las que se van a unir las diecinueve cámaras nuevas. En total, el concejo dispondrá de 89 cámaras de vídeovigilancia.
Fernández apuntó que el Ayuntamiento siempre ha defendido que las cámaras de vigilancia son "una herramienta de apoyo" y es más, ahondó, "han ayudado a resolver muchos casos en el concejo". "Los Juzgados y la Guardia Civil nos han transmitido que las grabaciones de estas cámaras (de las ya instaladas) están siendo muy eficaces para esclarecer delitos y también como elemento disuasorio para que no se comentan actos delictivos en el municipio", apuntó el regidor, que no dudó en detallar que el concejo de Corvera cuenta actualmente con una ratio de casi seis cámaras por cada 1.000 habitantes, una cifra superior a la media del entorno: "Es como si Avilés tuviera instaladas 470 cámaras y Gijón contara con 1500".
