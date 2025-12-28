Pequelandia regresa a Corvera con el inicio de año

Pequelandia es el salón de juegos infantil de Corvera que siempre regresa en períodos vacacionales escolares. Y no faltará a su cita con la Navidad. El Ayuntamiento de Corvera ha programado tres jornadas de este parque infantil de hinchables a partir del próximo viernes 2 de enero. Las instalaciones serán ubicadas en el polideportivo del colegio de Las Vegas durante los días 2, 3 y 4, es decir, el próximo fin de semana y en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30.

“No sería Navidad sin los hinchables de Pequelandia. Se trata de una actividad que organizamos tres veces al año: en estas fechas, durante las vacaciones escolares de Semana Santa y coincidiendo con las fiestas del concejo de septiembre y siempre genera una gran expectación entre los niños y niñas de Corvera y es un éxito total. No debemos olvidar que todos los hinchables son gratuitos y que están supervisados por monitores y los instalamos dentro del colegio porque al ser invierno, creemos que es más adecuado que ponerlos en la plaza del parque Europa”, explicó el concejal de Festejos de Corvera, Rafael Alonso.

La instalación consiste en varios hinchables "para todos los gustos y todas las edades". Así, habrá un campo de fútbol con dus dos portarías, un hinchable grande para los más pequeños, con tobogán y aros otros dos más de considerables dimensiones con tobogán; y una pista americana.

Durante los tres días, de 19:45 a 20:30 horas podrán hacer uso exclusivo de los hinchables los menores con distintas capacidades o necesidades educativas. Para una mejor organización, se van a instalar carteles con pictogramas para mejorar la accesibilidad de la actividad. Estos carteles estarán colocados de manera visible en todos los hinchables y en las vallas de acceso a la zona de juego.

“Está comprobado que los apoyos visuales son un recurso muy útil para comunicarnos de manera recíproca con niños y niños que no disponen de lenguaje o tienen un desarrollo tardío del habla, con niños que tienen dificultades de comprensión del lenguaje o presentan dificultades en el procesamiento de la información, como ocurre en menores con TDAH, TEA o discapacidad auditiva. El empleo de apoyos visuales les ayuda a organizar mejor la información, y les facilita la interacción social”, detalló el concejal.