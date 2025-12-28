Las Vegas anticipa las uvas y celebra una Nochevieja para los más jóvenes

Los más jóvenes de Corvera despidieron el año ayer y lo hicieron por todo lo alto, con cuatro fiestas de preNochevieja, por edades y desde los cuatro años. Hubo juegos, incluso hasta campanadas para que ningún vecino del concejo se quede sin la oportunidad de despedirse de 2025, aunque fuera cuatro días antes de la fecha fijada en el calendario..

Así, los más pequeños, los de 4 a 7 años celebraron una fiesta matinal en "El bosque de los gamusinos", que fue el mismo emplazamiento para la sesión del otro grupo en edad de Primaria, los de 8 a 11 años y que se desarrolló por la tarde. El público adolescente se reunió después en el Espacio Joven de Corvera, en la calle Jovellanos, donde también hubo juegos y merienda y otras actividades hasta las 22.00 horas y con la colaboración de la asociación "La Caracola", que fue la encargada de la animación del espacio para menores de hasta 17 años.

Los más mayores, de diecisiete en adelante con una fiesta que se llamó "La última noche", que consistió en una celebración amenizada por los djs Jairo Ortal y RVS para "cerrar" el año 2025.

Con esta celebración por partida cuádruple, el concejo ofreció ayer alternativas de ocio para todas las edades ya que, presumiblemente, salvo los asistentes a "La última noche" ninguno asistirá a la primer verbena del año con la orquesta "Waykas" en la plaza Europa.