Los ladrones vuelven a Corvera: al menos 10 robos en Navidad

Los ladrones parece que han puesto en la diana al concejo de Corvera. Algunos vecinos han advertido de al menos diez robos en otras tantas viviendas del municipio, la mayoría de la zona rural. Un ejemplo es el robo de contadores en una comunidad de propietarios en La Marzaniella, de acuerdo a una denuncia presentada ante la Guardia Civil en el cuartel de Cancienes este martes. El afectado considera, de acuerdo al escrito al que ha tenido acceso este diario, que los hechos ocurrieron entre las once de la noche del día 25, día de Navidad, y las 23.59 de la misma jornada.

No es la primera vez este año que los corveranos pasan por hechos similares. A finales de octubre, los vecinos hacían mención a una "oleada de robos". "Han robado en casas, en una cuadra, en la iglesia... Ya no sabemos qué hacer para evitar estos sucesos. Aquí hay muchas personas mayores, también familias con niños. Y tenemos miedo", manifestaba entonces una afectada. Entonces el grueso de delitos se concentraba en Solís y Cancienes.

Unos días después de hacer pública su queja, el alcalde, Iván Fernández, destacaba la coordinación de los agentes municipales y de la Guardia Civil para atajar este problema. "Hay patrullas por todo el concejo y ante situaciones como ésta, evidentemente, hacemos un refuerzo", detalló el regidor corverano, que apuntó además que también colaboran en esta materia "agentes de paisano".

El Ayuntamiento de Corvera anunció esta semana que instalará 19 nuevas cámaras de videovigilancia que ampliarán el sistema ya existente. Con estas nuevas cámaras, serán 89 las que el consistorio tenga instaladas con el fin prevenir delitos y proteger el patrimonio público, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. La inversión de los nuevos aparatos asciende a 86.000 euros y permitirá una mayor cobertura de vigilancia en áreas de "especial relevancia". Los vecinos entre tanto consideran necesario que aumenten las plantillas de la Policía Local y de la Guardia Civil en el concejo.