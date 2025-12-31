El príncipe Aliatar visita Corvera por encargo de los Reyes Magos

El príncipe Aliatar llega a Corvera. Acompañado de sus fieles pajes protagonizará recepciones en todos los centros culturales del concejo para atender las peticiones de los niños y niñas a Sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos. Junto al príncipe Aliatar, también viajarán hasta Corvera, la princesa Laia y el príncipe Said. En Las Vegas, el príncipe Aliatar, recibirá a los niños y niñas en el Centro Tomás y Valiente el sábado 3 de enero y el domingo, 4 de enero, de 17.00 a 19.00 horas. El sábado 3 de enero será la príncipe Said quien estará en el centro cultural José Avelino Iglesias "Chas", en Trasona, de 17.00 a 19.00 horas; y en el centro social de Los Campos, también el sábado 3 de enero, de 17.00 a 19.00 horas, el Príncipe Said atenderá todas las peticiones. El domingo, 4 de enero, el Príncipe Aliatar estará en el teatro La Lechera de Cancienes, de 17.00 a 19.00 horas.

"La llegada del Príncipe Aliatar es una tradición muy querida por nuestras familias, porque llena de ilusión la espera de la noche de Reyes y convierte nuestros centros culturales en auténticos puntos de encuentro navideño para la infancia", manifestó ayer el alcalde de Corvera, Iván Fernández n