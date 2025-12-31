Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El príncipe Aliatar visita Corvera por encargo de los Reyes Magos

El cartero real estará en los centros culturales del concejo para escuchar a los pequeños

M. M.

Avilés

El príncipe Aliatar llega a Corvera. Acompañado de sus fieles pajes protagonizará recepciones en todos los centros culturales del concejo para atender las peticiones de los niños y niñas a Sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos. Junto al príncipe Aliatar, también viajarán hasta Corvera, la princesa Laia y el príncipe Said. En Las Vegas, el príncipe Aliatar, recibirá a los niños y niñas en el Centro Tomás y Valiente el sábado 3 de enero y el domingo, 4 de enero, de 17.00 a 19.00 horas. El sábado 3 de enero será la príncipe Said quien estará en el centro cultural José Avelino Iglesias "Chas", en Trasona, de 17.00 a 19.00 horas; y en el centro social de Los Campos, también el sábado 3 de enero, de 17.00 a 19.00 horas, el Príncipe Said atenderá todas las peticiones. El domingo, 4 de enero, el Príncipe Aliatar estará en el teatro La Lechera de Cancienes, de 17.00 a 19.00 horas.

"La llegada del Príncipe Aliatar es una tradición muy querida por nuestras familias, porque llena de ilusión la espera de la noche de Reyes y convierte nuestros centros culturales en auténticos puntos de encuentro navideño para la infancia", manifestó ayer el alcalde de Corvera, Iván Fernández n

