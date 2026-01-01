Los alcaldes de la comarca de Avilés fijan sus propósitos para 2026: inversiones, financiación justa y cercanía con los vecinos

Es habitual comenzar el año nuevo haciendo una lista llena de propósitos que cumplir con el objetivo de seguir mejorando y avanzando. Y los alcaldes no son menos. Por eso, los regidores de Corvera, Castrillón, Gozón, Soto del Barco e Illas han compartido con LA NUEVA ESPAÑA sus deseos para este 2026 que acaba de empezar.

El alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández, espera que "todos los corveranos tengan salud, que es lo más importante. Ojalá venga acompañado de pequeños y grandes éxitos en su vida diaria". Por el lado institucional, confía saber "ejercer la política con humildad y cercanía, escuchando y entendiendo los problemas reales del municipio y trabajando juntos para ofrecer soluciones que miren al futuro".

Por su parte, el alcalde de Soto del Barco, el independiente José Manuel Lozano, espera "recoger los frutos de varios proyectos que hemos tramitado a lo largo de este año que se acaba". Destacó las "actuaciones muy necesarias que espero que satisfagan a los vecinos", entre ellas, la "reurbanización de la plaza del Ayuntamiento, el aparcamiento de la playa de los Quebrantos y las obras de sustitución del alumbrado público de todo el municipio", enumeró.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez (PSOE), opta por tres deseos, siendo el primero de todos uno que "pueda hacer llegar la verdad sobre nuestra gestión sin que tengamos que navegar por la basura que inunda las redes sociales a través de una norma que permita combatir y castigar los bulos". También cree necesaria "una reforma que permita agilizar la tramitación y ejecución de las inversiones" y "una financiación adecuada de la administración local", concluyó.

Para el 2026 que llega, el Ayuntamiento de Castrillón busca "seguir sacando adelante nuestro trabajo con unos presupuestos que incluyan las inversiones que Castrillón necesita de verdad", afirmó su alcalde, Eloy Alonso (PP). Además, carga contra el Principado pidiendo que "se deje de mirar hacia otro lado y de tratar a nuestro concejo como si fuera menos solo porque no está gobernado por la izquierda". "Nuestro compromiso es claro", afirman rotundamente: "Gobernar para todos los castrillonenses, sin etiquetas ni sectarismos".

En el Ayuntamiento de Illas espera "llevar a cabo temas pendientes como un nuevo colegio y la mejora de otros servicios", según expresa el alcalde, Alberto Tirador (IU). El objetivo de este año es "dar respuesta a las justas demandas de los vecinos del municipio", sabiendo que seguirán "contando con su apoyo incondicional, que nos anima a seguir trabajando en pro de una vida mejor para todos", detalló el alcalde. Además, quiso destacar que "seguiremos esperando por una financiación justa que nos permita afrontar los retos que lleguen y seguir avanzando con determinación".