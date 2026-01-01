La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos
La pequeña nació a las 10.28 en el Hospital San Agustín
S.F.
María Trinchete José no es nueva en esto de ser madre. “María es mi cuarta hija: dos chicos y una chica, el mayor tiene 15 años”, cuenta a LA NUEVA ESPAÑA.
Nació a las 10.28 horas. Esa precisión horaria es la que sale por la boca de la madre, que enseña, por debajo de la colcha a la niñita que acaba de nacer, con sus 3,6 kilos y sus ojos cerrados.
“Lleva un rato durmiendo”, cuenta la madre que casi susurra y ni se mueve.
Cuando está atendiendo a los periodistas está empezando el reparto de la comida. “¿Necesitas algo, María?”, le preguntan. Y no, no necesita nada. “Ingresé a las seis de la mañana y fue todo corriendo”, confirma.
Ella, en realidad, es de Corvera. “Ni un problema dio”, insiste.
Espera el alta pronto, se deja fotografiar y sonríe cuando recibe las sonrisas que genera la primera avilesina, corverana simpar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
- Fallece José Ramón González, fundador de Astel
- El ocaso del pequeño comercio: Avilés suma cada vez menos negocios nuevos (y los cierres van en aumento)
- La casona de los Alas será residencia estudiantil para el próximo desembarco de la Universidad Nebrija a Avilés
- La justicia respalda al Ayuntamiento de Corvera ante su negativa a autorizar un parque de baterías en suelo rústico (y estas son las razones)
- El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón