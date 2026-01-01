Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

La pequeña nació a las 10.28 en el Hospital San Agustín

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

Mara Villamuza

S.F.

Avilés

María Trinchete José no es nueva en esto de ser madre. “María es mi cuarta hija: dos chicos y una chica, el mayor tiene 15 años”, cuenta a LA NUEVA ESPAÑA.

Nació a las 10.28 horas. Esa precisión horaria es la que sale por la boca de la madre, que enseña, por debajo de la colcha a la niñita que acaba de nacer, con sus 3,6 kilos y sus ojos cerrados.

“Lleva un rato durmiendo”, cuenta la madre que casi susurra y ni se mueve.

Cuando está atendiendo a los periodistas está empezando el reparto de la comida. “¿Necesitas algo, María?”, le preguntan. Y no, no necesita nada. “Ingresé a las seis de la mañana y fue todo corriendo”, confirma.

Ella, en realidad, es de Corvera. “Ni un problema dio”, insiste.

Espera el alta pronto, se deja fotografiar y sonríe cuando recibe las sonrisas que genera la primera avilesina, corverana simpar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
  2. Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
  3. La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
  4. Fallece José Ramón González, fundador de Astel
  5. El ocaso del pequeño comercio: Avilés suma cada vez menos negocios nuevos (y los cierres van en aumento)
  6. La casona de los Alas será residencia estudiantil para el próximo desembarco de la Universidad Nebrija a Avilés
  7. La justicia respalda al Ayuntamiento de Corvera ante su negativa a autorizar un parque de baterías en suelo rústico (y estas son las razones)
  8. El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

Los ladrones vuelven a Corvera: al menos 10 robos en Navidad

Los ladrones vuelven a Corvera: al menos 10 robos en Navidad

"Tekilazo" en Avilés, mucho ambiente en Castrillón y Corvera, alguna intoxicación etílica y quejas por ruidos: así fue la Nochevieja en la comarca

"Tekilazo" en Avilés, mucho ambiente en Castrillón y Corvera, alguna intoxicación etílica y quejas por ruidos: así fue la Nochevieja en la comarca

Los alcaldes de la comarca de Avilés fijan sus propósitos para 2026: inversiones, financiación justa y cercanía con los vecinos

Los alcaldes de la comarca de Avilés fijan sus propósitos para 2026: inversiones, financiación justa y cercanía con los vecinos

El príncipe Aliatar visita Corvera por encargo de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Corvera pone en marcha las obras de mejora del colegio público Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera pone en marcha las obras de mejora del colegio público Las Vegas

Corvera se blinda contra acciones delictivas: estas son las ubicaciones de las 19 nuevas cámaras de videovigilancia que se instalarán en el concejo

Corvera se blinda contra acciones delictivas: estas son las ubicaciones de las 19 nuevas cámaras de videovigilancia que se instalarán en el concejo

Pequelandia regresa a Corvera con el inicio de año

Pequelandia regresa a Corvera con el inicio de año
Tracking Pixel Contents