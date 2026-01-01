La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

María Trinchete José no es nueva en esto de ser madre. “María es mi cuarta hija: dos chicos y una chica, el mayor tiene 15 años”, cuenta a LA NUEVA ESPAÑA.

Nació a las 10.28 horas. Esa precisión horaria es la que sale por la boca de la madre, que enseña, por debajo de la colcha a la niñita que acaba de nacer, con sus 3,6 kilos y sus ojos cerrados.

“Lleva un rato durmiendo”, cuenta la madre que casi susurra y ni se mueve.

Cuando está atendiendo a los periodistas está empezando el reparto de la comida. “¿Necesitas algo, María?”, le preguntan. Y no, no necesita nada. “Ingresé a las seis de la mañana y fue todo corriendo”, confirma.

Ella, en realidad, es de Corvera. “Ni un problema dio”, insiste.

Espera el alta pronto, se deja fotografiar y sonríe cuando recibe las sonrisas que genera la primera avilesina, corverana simpar.