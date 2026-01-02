Juegos para los más pequeños en Las Vegas con "Pequelandia"

Los niños de Corvera ya pueden disfrutar de "Pequelandia". El tradicional salón de juegos infantiles no ha faltado a su cita con la Navidad, y desde este viernes ya está abierto al público en el polideportivo del colegio de Las Vegas. El horario de apertura será de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. El acceso es libre gratuito y, además, el parque cuenta con monitores. Estará abierto hasta mañana, domingo. En la imagen, niños disfrutan de una de las atracciones de hinchables.

Pequelandia, un clásico de Corvera

Pequelandia se celebra tres veces al año en Corvra: en estas fechas, durante las vacaciones escolares de Semana Santa y coincidiendo con las fiestas del concejo de septiembre. El salón siempre genera una gran expectación entre los niños y niñas de Corvera y es un éxito total. Los hinchables siempre son gratuitos y están supervisados por monitores.